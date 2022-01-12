6 ile 8 maaş tek seferde alınabilir! 6 aydan fazla çalışana ödeniyor! SGK SSK'lı çalışan belgeyi ibraz ederek... İşçilerin tüm yasal hakları merak ediliyor. Bu haklar arasında arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı bulunuyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan önemli maddeler var. En önemli haklardan birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken aynı zamanda sekiz maaşlık bir tazminat hakkı da bulunmaktadır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok büyük önem taşımaktadır.

İŞÇİLERİN GÜVENCESİ

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.