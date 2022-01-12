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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 08:35
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    • 12.01.2022 08:38
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    12 Ocak Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    12 Ocak Çarşamba güncel evde bakım maaşı yatan illerin listesi araştırılıyor. Her ay evde bakım maaşı alan milyonlarca kişi bu tarihler aralığında ödemelerini alıyor. Ödemelerini almayanlar ise sık sık son dakika durumu merak ediyor. Bu ay evde bakım maaşları zamlı olarak ödenecek. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşt 12 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    12 Ocak Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    2022 yılında asgari ücret 4,250 TL olarak açıklandı. Asgari ücreteye yapılan zammın ardından evde bakım maaşları da arttı. Evde bakım maaşı alanlar mutluluktan havalara uçtu. 2022 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşı 2 bin 706 TL'ye yükseltildi. Ocak ayına girilmesiyle evde bakım maaşı alanlar ilk zamlı ödemelerini alacak. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılıyor. 2022 yılında 2 bin 706 TL olan evde bakım maaşları ocak ayında henüz yatırılmaya başlanmadı. Ancak sorgulama ekranından ödemelerinizin yatıp yatmadığını sık sık kontrol edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

    Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

        EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

        Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

        EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

        Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

        EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

        Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır.

        Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

        Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.
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        Haberler Ekonomi 12 Ocak Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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