12 Ocak Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2022 yılında asgari ücret 4,250 TL olarak açıklandı. Asgari ücreteye yapılan zammın ardından evde bakım maaşları da arttı. Evde bakım maaşı alanlar mutluluktan havalara uçtu. 2022 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşı 2 bin 706 TL'ye yükseltildi. Ocak ayına girilmesiyle evde bakım maaşı alanlar ilk zamlı ödemelerini alacak. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılıyor. 2022 yılında 2 bin 706 TL olan evde bakım maaşları ocak ayında henüz yatırılmaya başlanmadı. Ancak sorgulama ekranından ödemelerinizin yatıp yatmadığını sık sık kontrol edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.