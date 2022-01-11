Emekli maaş zammı sonrası bir müjde daha! 60 saniyede zamlı olarak hesaba yatıyor! Başvuran 2,500 TL'ye kadar ek koşulsuz... SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. İşte banka banka emekliye sunulan fırsatlar

AKBANK: 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.