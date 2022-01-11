Emekli maaş zammı sonrası bir müjde daha! 60 saniyede zamlı olarak hesaba yatıyor! Başvuran 2,500 TL'ye kadar ek koşulsuz... SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. İşte banka banka emekliye sunulan fırsatlar
AKBANK: 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.
GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.
ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor
İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.
KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.450, 1.850, 2.200 lira ödüyor.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.950, 2.700 lira veriyor. Buna ek olarak kampanya başlangıç tarihi itibari ile Şeker Bonus kredi kartından toplamda 3 bin 500 lira tutarında harcama yapılması durumunda 300 lira daha bonus yüklemesi yapıyor.
TEB: Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.
ZİRAAT BANKASI:Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.