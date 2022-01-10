EYT'de dikkat çeken hizmet tespit uyarısı! Emeklilik bekleyenler bu kriterlere dikkat! Geç kalan yanar. EYT düzenlemesi hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aynı zamanda emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları öğrenmek istiyor. Bu doğrultuda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşımaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açacak. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespitiyle ispat edenlerin düzenlemeden yararlanabileceği ifade ediliyor.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor.