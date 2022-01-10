EYT'de dikkat çeken hizmet tespit uyarısı! Emeklilik bekleyenler bu kriterlere dikkat! Geç kalan yanar. EYT düzenlemesi hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aynı zamanda emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları öğrenmek istiyor. Bu doğrultuda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşımaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açacak. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespitiyle ispat edenlerin düzenlemeden yararlanabileceği ifade ediliyor.
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor.
Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.
HİZMET TESPİTİ DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILIR?
Hizmetin davacı çalışan tarafından sigortasız olarak görülmüş olması ve bu durumun SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekiyor.
KİMLER, NE ZAMAN AÇABİLİR?
Hizmet tespit davasını kişinin kendisi veya vefat durumunda mirasçıları açabilir. Hizmet tespitine konu işyerinde hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde mahkemeye başvurulabilir. Örneğin bir işyerinde 2 yıl sigortasız çalıştıktan sonra işten çıkarılan personel için 5 yıllık hak düşürücü süre işten tarihten ayrıldığı günden itibaren başlar. Diğer yandan 2 yıl sigortasız çalıştırıldıktan sonra sigortası yapılıp 10 yıl daha çalıştırılan kişi 2021'de işten çıktıysa 2026'nın sonuna kadar sigortasız çalıştırıldığı dönem için dava açabilir. Kesintisiz çalışmanın bittiği yılın sonu başlangıç kabul edilir.