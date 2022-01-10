Başvuru yapanlar anında en düşük 2.137 TL en fazla ise 4.272 TL alabilecek! İşsiz olanlara verilecek! İŞKUR açıkladı!

Şarttır. İfade edilen her iki koşul da sahip olunan olmalıdır. Bunun yanı sıra iş sözleşmesinin işçinin isteği ve eksikliği ile sonlanmış olmaması gereklidir.

İşsizlik ödeneği amacıyla son yüz yirmi gün prim ödeme koşulunun sağlanması gerekliliğini ifade ettik lakin kimi durumlarda söz hususu primler eksik bildirilmiş olabilir. Bu durumlarda bu koşulun ihlal edilmemiş bulunduğu kabul edilebilir. Bu durumlar;

Doğal afet,

Hastalık,

Ekonomik kriz,

Ücretsiz izin kullanmak,

Disiplin cezaları,

Hayatın olağan akışını etkileyen durumlar,

Gözaltı ve tutukluluk durumu | Tutukluluk durumunun hükümlülükle sonuçlanmaması gerekir,

Grev,

Lokavt Şeklindedir.