Başvuru yapanlar anında en düşük 2.137 TL en fazla ise 4.272 TL alabilecek! İşsiz olanlara verilecek! İŞKUR açıkladı!

Asgari ücret, memur ve emekli zammı derken 2022 işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Asgari ücrete endeksli olan işsizlik maaşı da bu düzeyde artmış oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı kararla, asgari ücretin 4.253,40 TL olarak açıklanması üstüne 2022 işsizlik maaşının alt ve üst limiti belirlendi. Peki, işsizlik maaşından kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı ne kadar vakit verilir? İşte, detaylar…
2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
- En düşük işsizlik maaşı 2.137,00 TL
- Orta kademe işsizlik maaşı 2.541,00 TL
- En yüksek işsizlik maaşı 4.272,00 TL
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY BOYUNCA ALINIR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 sene içerisinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün vakit ile işsizlik ödeneği verilir.
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2022 İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
İşsizlik maaşı alınabilmesi amacıyla yasaca öngörülmüş bir dizi koşul bulunmaktadır. Bu koşullar karşılanmadığı takdirde söz hususu ödenek alınamaz. Karşılanması gereken koşullar ise şu şekildedir:
Ödeneği alabilmek isteyen işçinin iş sözleşmesinin sonlandığı andan itibaren geriye yönelik yüz yirmi günlük vakit içerisinde primlerin ödenmiş olması,
İşçinin iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren geriye yönelik son üç sene vakit içerisinde en az altı yüz prim günü çalışmış olması,