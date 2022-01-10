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    • Ekonomi
    • 10.01.2022 14:26
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    • 10.01.2022 15:23
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    Başvuru yapanlar anında en düşük 2.137 TL en fazla ise 4.272 TL alabilecek! İşsiz olanlara verilecek! İŞKUR açıkladı!

    Asgari ücret zamlarından sonra gözler işsiz kalan vatandaşlara çevrilmişti. Bu anlamda İŞKUR tarafından aylık olarak verilen işsizlik maaşına 2022 yılında zam yapıldı. Kendi talebi ya da eksikliği dışında işsiz kalan vatandaşlara herkesin bildiği gibi devlet doğrultusundan işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. Bu ödeme belirli şartları karşılayan kişilere veriliyor. 2022 senesinde asgari ücrete oluşturulan zam ardından asgari ücret 4 bin 250 liraya arttırılmıştı. Bu durumda 2022 senesinde işsizlik maaşı da yükselerek en düşük 2 bin 137 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 4 bin 272 liraya yükseldi.

    takvim.com.tr
    Başvuru yapanlar anında en düşük 2.137 TL en fazla ise 4.272 TL alabilecek!

    Asgari ücret, memur ve emekli zammı derken 2022 işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Asgari ücrete endeksli olan işsizlik maaşı da bu düzeyde artmış oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı kararla, asgari ücretin 4.253,40 TL olarak açıklanması üstüne 2022 işsizlik maaşının alt ve üst limiti belirlendi. Peki, işsizlik maaşından kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı ne kadar vakit verilir? İşte, detaylar…

    2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

    1. En düşük işsizlik maaşı 2.137,00 TL
    2. Orta kademe işsizlik maaşı 2.541,00 TL
    3. En yüksek işsizlik maaşı 4.272,00 TL

    İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY BOYUNCA ALINIR?

    Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 sene içerisinde;

    600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

    900 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

    1080 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün vakit ile işsizlik ödeneği verilir.

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    2022 İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

    İşsizlik maaşı alınabilmesi amacıyla yasaca öngörülmüş bir dizi koşul bulunmaktadır. Bu koşullar karşılanmadığı takdirde söz hususu ödenek alınamaz. Karşılanması gereken koşullar ise şu şekildedir:

    Ödeneği alabilmek isteyen işçinin iş sözleşmesinin sonlandığı andan itibaren geriye yönelik yüz yirmi günlük vakit içerisinde primlerin ödenmiş olması,

    İşçinin iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren geriye yönelik son üç sene vakit içerisinde en az altı yüz prim günü çalışmış olması,

        Şarttır. İfade edilen her iki koşul da sahip olunan olmalıdır. Bunun yanı sıra iş sözleşmesinin işçinin isteği ve eksikliği ile sonlanmış olmaması gereklidir.

        İşsizlik ödeneği amacıyla son yüz yirmi gün prim ödeme koşulunun sağlanması gerekliliğini ifade ettik lakin kimi durumlarda söz hususu primler eksik bildirilmiş olabilir. Bu durumlarda bu koşulun ihlal edilmemiş bulunduğu kabul edilebilir. Bu durumlar;

        Doğal afet,
        Hastalık,
        Ekonomik kriz,
        Ücretsiz izin kullanmak,
        Disiplin cezaları,
        Hayatın olağan akışını etkileyen durumlar,
        Gözaltı ve tutukluluk durumu | Tutukluluk durumunun hükümlülükle sonuçlanmaması gerekir,
        Grev,
        Lokavt Şeklindedir.

        İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılması durumunda, müracaatta gecikilen vakit, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi amacıyla sigortalı işsizlerin iş almaya hazır halde olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği müracaatı ile bireyin iş arayan kaydı yapılmakta ya da güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile müracaat yapılması olanağı bulunmamaktadır.
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        KAD-SİS
        Haberler Ekonomi Başvuru yapanlar anında en düşük 2.137 TL en fazla ise 4.272 TL alabilecek! İşsiz olanlara verilecek! İŞKUR açıkladı!
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