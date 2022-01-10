1.533,23 TL'den başlayan taksitlerle otomobil alın! En düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama

Taşıt kredisi kullanarak dilediği ikinci el otomobili en makul oranlarla satın alabilmek isteyenlere Vakıfbank'tan cazip oranlı krediler sunuluyor. Düşük faiz civarlarına sahip kredi fırsatlarından yararlanarak fiyatı 120 bin liraya kadar olan otomobillerin %70'ine kadar finansman sağlanmaktadır. 48 aya kadar vade ve 3 aylık dönemlerle ödeme fırsatının da sunulduğu kredi ile otomobil yaşı en çok 8 yaşa kadar olan otomobillerin satın alınması mümkündür. 37 – 48 ay vade amacıyla en çok 5 yaşa kadar arabalar bağlamında kredi kullandırılmaktadır.