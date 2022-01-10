1.533,23 TL'den başlayan taksitlerle otomobil alın! En düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama

Taşıt kredisi kullanarak dilediği ikinci el otomobili en makul oranlarla satın alabilmek isteyenlere Vakıfbank'tan cazip oranlı krediler sunuluyor. Düşük faiz civarlarına sahip kredi fırsatlarından yararlanarak fiyatı 120 bin liraya kadar olan otomobillerin %70'ine kadar finansman sağlanmaktadır. 48 aya kadar vade ve 3 aylık dönemlerle ödeme fırsatının da sunulduğu kredi ile otomobil yaşı en çok 8 yaşa kadar olan otomobillerin satın alınması mümkündür. 37 – 48 ay vade amacıyla en çok 5 yaşa kadar arabalar bağlamında kredi kullandırılmaktadır.
Akbank İkinci El Taşıt Kredisi
Akbank 2. El Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında, %2,15'ten başlayan faiz oranları ile 48 aya kadar vade seçeneklerine sahip cazip kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Kasko ve rehin zorunluluğunun da kaldırıldığı kredi kampanyası kapsamında, düşük maliyetler ve avantajlı ödeme koşulları ile Akbank, her vatandaşın otomobil sahibi olmasını sağlıyor. Artan fiyatlar nedeniyle kendisine en makul taşıt kredisi finansmanını arayan çok sayıda kişi, Akbank ikinci el kredilerine başvurmaya başladı. Araç değerinin yüzde 70'ine kadar yayılan krediler makul ödeme seçeneklerine de sahip.
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Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi
Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında 14 yaşa kadar ikinci el bütün otomobiller amacıyla en makul faiz oranlarıyla otomobil kredisi veriliyor. %1,89'dan başlayan faiz civarlarına sahip kredi, firmanın kendi sitesinde yer alan oranlara göre; Yıllık Toplam Faiz Maliyet Tablosu kapsamında 60 aya kadar vade seçenekleri ile gösterilmektedir. 60 ay vade ile aylık 1.533,23TL'den başlayan oranlarla ikinci el taşıt kredisi talep edilebilmektedir. Uygun ödeme imkanlarıyla istediğiniz aracı en makul finansmanlarla ile N Kolay Taşıt Kredisi ile satın alabilirsiniz.