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    • Ekonomi
    • 10.01.2022 12:13
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    • 10.01.2022 12:13
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    1.533,23 TL'den başlayan taksitlerle otomobil alın! En düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama

    Otomobil piyasalarında sıfır km araçların adedinin azalması ve kurdaki artış bağlamında fiyatların artması yüzbinlerce vatandaşın ikinci el araçlara yönelmesine neden oldu. İkinci el fiyatlarının da artmasının sonrasında makul finansman arayışları başladı. Vakıfbank, Akbank, Aktif Bank ve ING Bank 2. el taşıtlar amacıyla en hesaplı kredileri sunmaya başladı. Peki en düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? İşte 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama

    takvim.com.tr
    1.533,23 TL’den başlayan taksitlerle otomobil alın!

    Taşıt kredisi kullanarak dilediği ikinci el otomobili en makul oranlarla satın alabilmek isteyenlere Vakıfbank'tan cazip oranlı krediler sunuluyor. Düşük faiz civarlarına sahip kredi fırsatlarından yararlanarak fiyatı 120 bin liraya kadar olan otomobillerin %70'ine kadar finansman sağlanmaktadır. 48 aya kadar vade ve 3 aylık dönemlerle ödeme fırsatının da sunulduğu kredi ile otomobil yaşı en çok 8 yaşa kadar olan otomobillerin satın alınması mümkündür. 37 – 48 ay vade amacıyla en çok 5 yaşa kadar arabalar bağlamında kredi kullandırılmaktadır.

    Akbank İkinci El Taşıt Kredisi

    Akbank 2. El Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında, %2,15'ten başlayan faiz oranları ile 48 aya kadar vade seçeneklerine sahip cazip kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Kasko ve rehin zorunluluğunun da kaldırıldığı kredi kampanyası kapsamında, düşük maliyetler ve avantajlı ödeme koşulları ile Akbank, her vatandaşın otomobil sahibi olmasını sağlıyor. Artan fiyatlar nedeniyle kendisine en makul taşıt kredisi finansmanını arayan çok sayıda kişi, Akbank ikinci el kredilerine başvurmaya başladı. Araç değerinin yüzde 70'ine kadar yayılan krediler makul ödeme seçeneklerine de sahip.

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    Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi

    Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında 14 yaşa kadar ikinci el bütün otomobiller amacıyla en makul faiz oranlarıyla otomobil kredisi veriliyor. %1,89'dan başlayan faiz civarlarına sahip kredi, firmanın kendi sitesinde yer alan oranlara göre; Yıllık Toplam Faiz Maliyet Tablosu kapsamında 60 aya kadar vade seçenekleri ile gösterilmektedir. 60 ay vade ile aylık 1.533,23TL'den başlayan oranlarla ikinci el taşıt kredisi talep edilebilmektedir. Uygun ödeme imkanlarıyla istediğiniz aracı en makul finansmanlarla ile N Kolay Taşıt Kredisi ile satın alabilirsiniz.

        ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi

        ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi faiz oranlarını düşürerek en uygun oranlarla kredi sağlayan ilk banka olmayı başarıyor. %2,39'dan başlayan faiz oralarına sahip ING, aynı zamanda kaskosunu ING Bank aracılığıyla yaptıran müşterileri için ek faiz indirimleri de uygulamaktadır. Geri ödeme miktarı ve taksit tarihlerini gelir durumuna ve ihtiyaca göre vatandaşların kendilerinin belirlenmesine olanak sağlayan ING Bank, 8 yaşa kadar 2. el tüm araçlarda geçerli 48 ay vade avantajları ile kredi sağlamaktadır.

        En Düşük Faizli Taşıt Kredisi Hangi Bankada? 48 Ay Vadeli 50 Bin TL Taşıt Kredisi Hesaplama
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        Haberler Ekonomi 1.533,23 TL'den başlayan taksitlerle otomobil alın! En düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama
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