15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak 2022? Zamlı emekli maaşları hangi gün hesaplara yatacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklilerinin gündeminde zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammı oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen kKabine toplantısı sonrası 2022 memur ve emekli maaşı zamları da duyuruldu. Peki 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak 2022? Zamlı emekli maaş farkı hangi gün yatacak? İşte yeni yılda maaşların hesaplara yatacağı tarihler....
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
15 Ocak'ta devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri için zamlı maaşlar ve enflasyon farkı hesaplara yatacak.
17-26 Ocak'ta da SSK emeklilerine zamlı maaş yatacak.
25-28 Ocak tarihinde ise Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşlar yatırılacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.
Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı.
2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. 2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.