Zincir marketlerden alışveriş yapanlara kötü haber: Yasa mecliste! O ürünler artık satılmayacak yasak geldi!

Bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ve konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken artık zincir marketlerde o iki ürünün satılmayacağını duyurdu. Palandöken, ''Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis'te yasa. '' diye konuştu. İşte detaylar...
ZİNCİR MARKETLERDEN ALIŞVERİŞ YAPANLARA KÖTÜ HABER!
Her gün binlerce kişi zincir marketlerden alışveriş yapıyor. Ancak kötü haber geldi. Zincir marketler bundan böyle ekmek ve sigara satamayacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, getirilecek yasal düzenlemeyle zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçileceğini belirtti.
''BU ÜRÜNLERİ SADECE BAKKALLAR SATACAK''
Palandöken, yeni perakende yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu;
"Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis'te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey.
Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir.
Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım"