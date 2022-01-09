Zincir marketlerden alışveriş yapanlara kötü haber: Yasa mecliste! O ürünler artık satılmayacak yasak geldi!

''BU ÜRÜNLERİ SADECE BAKKALLAR SATACAK''

Palandöken, yeni perakende yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu;

"Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis'te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey.

Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir.

Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım"