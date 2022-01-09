Dolar ne kadar? 9 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan işlem görüyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Döviz piyasasında yaşanan son gelişmeler tüm illerden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve güncel fiyatlar internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Dolar, Euro ya da İngiliz Sterlin'i almak yatırımlarını bu yönde yapmak isteyenler için güncel piyasa bilgileri haberimizde yer alıyor.