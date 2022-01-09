9 Ocak sigara zammı var mı? Güncel sigara fiyat listesi 2022! Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı fiyatları da zamlandırdı ve Ocak 2022 zamlı sigara fiyatları açıklanınca hemen incelenmeye başlandı. Haberimizden güncel tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

2022 OCAK SİGARA ZAMLI FİYATLARI NE KADAR?

Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

Güncel fiyatlar şu şekilde:

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

Parliament: 25,00 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL