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    • Ekonomi
    • 09.01.2022 11:57
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    • 09.01.2022 12:04
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    9 Ocak sigara zammı var mı? Güncel sigara fiyat listesi 2022! Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament sigara fiyatları

    9 Ocak sigara zammı var mı? Tüm illerden tiryaki içiciler güncel fiyatlarla ilgili bilgi edinmek istiyor ve her gün araştırmalar yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrasında BAT, JTI, Philip Morris grubu sigara çeşitlerine zam yaptığını tek tek açıklamaya başladı. Güncel sigara fiyat listesi 2022 oldukça merak edildi. Peki Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament, Samsun ve daha pek çok sigara markası kaç TL’da satılıyor? Güncel zam sonrasında sigara fiyatları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    9 Ocak sigara zammı var mı?

    9 Ocak sigara zammı var mı? Güncel sigara fiyat listesi 2022! Maltepe, Tekel 2000, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı fiyatları da zamlandırdı ve Ocak 2022 zamlı sigara fiyatları açıklanınca hemen incelenmeye başlandı. Haberimizden güncel tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    2022 OCAK SİGARA ZAMLI FİYATLARI NE KADAR?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

    Güncel fiyatlar şu şekilde:

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23 TL

    Marlboro Touch: 24 TL

    Marlboro: 25 TL

    Parliament: 25,00 TL

    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

    Muratti: 23 TL

    Muratti Blu: 22 TL

    Lark: 22 TL

    Chesterfield: 21,50 TL

    L&M: 21,50 TL

    JTI MARKA SİGARALAR

    Winston Slender: 18 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

    Winston: 19 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

    Camel Slender: 17,50 TL

    Camel: 18 TL

    Monte Carlo Slender: 17,50 TL

    Monte Carlo: 17,50 TL

    LD: 17,50 TL

    BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

    Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

    Kent D-Range: 18 TL

    Kent Slims: 21 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

        Rothmans: 17,50 TL

        Viceroy: 17,00 TL

        Pall Mall: 18,00 TL

        Tekel 2000: 17,50 TL

        Tekel 2001: 17,50 TL

        Samsun: 18,00 TL

        Maltepe: 18,00 TL

        TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI

        Violet - Slims: 19.00 TL

        Winner Slims - Family: 18.00 TL

        HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

        HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

        HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

        HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

        President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

        Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

        President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

        Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

        Point Blue - Slims: 15.00 TL

        Medley Kısa - Family: 15.50 TL

        MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

        Toros 2005 - Family: 15.50 TL

        Hazar Kısa - Family: 15.50 TL
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