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    • Ekonomi
    • 09.01.2022 08:58
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    • 09.01.2022 08:58
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    9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç liradan işlem görüyor? 22 ayar bilezik fiyatı...

    9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Hafta sonu serbest piyasa uygulansa da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu araştırmaya başladı. Yarın piyasalarda yeni işlem günü olacak ve ne yönde değişikliklerin yaşanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki bugün altın almak ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar hangi fiyatlarla gerçekleştirebilecek? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç liradan işlem görüyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    9 Ocak altın fiyatları ne kadar?

    9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç liradan işlem görüyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar piyasalardaki güncel durumu öğrenmek istiyor ve internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yarını beklemek istemeyen altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar altın piyasasını takip ediyor ve son gelişmelere göre hareket etmek istiyor. İşte tüm bilgiler…

    9 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM

    ALIŞ: 797,13 TL

    SATIŞ: 797,31 TL

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    ALIŞ: 1.795,78

    SATIŞ: 1.796,19

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 1.302,00

        SATIŞ: 1.321,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 5.320,00

        SATIŞ: 5.401,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 2.603,00

        SATIŞ: 2.641,00

            14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 438,57

            SATIŞ: 528,07

            22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 727,92

            SATIŞ: 748,98

            Altının onsu 1.791,25 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.791,25 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 793 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7430 lira, satışta 13,7981 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6257 lira, satışta 13,6803 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,14'ten gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1348, sterlin/dolar paritesi 1,3566, dolar/yen paritesi de 115,59 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,01 yükselişle 81,70 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç liradan işlem görüyor? 22 ayar bilezik fiyatı...
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