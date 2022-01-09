9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç liradan işlem görüyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar piyasalardaki güncel durumu öğrenmek istiyor ve internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yarını beklemek istemeyen altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar altın piyasasını takip ediyor ve son gelişmelere göre hareket etmek istiyor. İşte tüm bilgiler…