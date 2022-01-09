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    • Ekonomi
    • 09.01.2022 13:56
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    • 09.01.2022 13:56
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    3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Son durum açıklaması geldi…

    3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? Milyonlarca kamu çalışanı uzun zamandır bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve çıkış tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den konuya dair son durum açıklaması geldi ve heyecan yarattı. Ekonomi gündeminde en merak edilen 3600 ek gösterge ile kadro konusu hakkında bilgiler de veren Bakan Bilgin’in son açıklamalarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

    3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya dair son durum açıklaması yaptı ve vatandaşlar heyecanlandı. Peki kamu personellerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge tarihi belli mi, kadro hakları ile ilgili son gelişmeler neler oldu? İşte ayrıntılar...

    3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

    3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.

    Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.

        3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

        Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.

        Alternatifler arasında öne çıkan bu çalışmaya göre tüm kamu personeli için 3600 gösterge verilecek.

        3600 gösterge ile birlikte memurlar ve daire başkanlarının maaşları eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve üstündeki görevlerin göstergeleri ise makama göre kademeli olarak artarak 9 bin 600'e kadar çıkacak.
        Örneğin; memura 3600 veriliyorsa daire başkanının ek göstergesi 4 bin 200'e çıkarılacak. Genel müdürden en üst düzey devlet memuruna kadar bir piramit oluşturulacak.

        Yapılacak düzenleme ile devlet kurumlarına göre bürokraside ortaya çıkan farklılıkların yanısıra asker-sivil bürokrasi arasındaki ayrıma da son verilmesi planlanıyor.

        KADRO HAKLARI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

        3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.

        Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller. Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur. Memurlara yüzde 31 oranında zam yapıldı. Temmuz'da da yeniden bir düzenleme yapılacak.

        Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Memurlar artış elde etti. Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuzda da zaten düzenleme yapılacak. Yüzde 3 puan refah payı artışı verildi.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Son durum açıklaması geldi…
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