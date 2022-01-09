3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Son durum açıklaması geldi…

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya dair son durum açıklaması yaptı ve vatandaşlar heyecanlandı. Peki kamu personellerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge tarihi belli mi, kadro hakları ile ilgili son gelişmeler neler oldu? İşte ayrıntılar...
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.
Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.