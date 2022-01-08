Ve adım atıldı! BİM, ŞOK, A101 şubelerindeki bu alan baştan aşağı değişiyor! Artık kasa kısmında... Milyonlarca kişinin gün içerisinde alışveriş yapmaya gittiği zincir market ve mağazalarda yeni uygulama resmen hayata geçti. A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour'da tüm müşteriler için kasa kısmında bu ürünler kesinlikle bulundurulmak zorunda olacak. 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı.

ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.