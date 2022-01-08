Ve adım atıldı! BİM, ŞOK, A101 şubelerindeki bu alan baştan aşağı değişiyor! Artık kasa kısmında... Milyonlarca kişinin gün içerisinde alışveriş yapmaya gittiği zincir market ve mağazalarda yeni uygulama resmen hayata geçti. A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour'da tüm müşteriler için kasa kısmında bu ürünler kesinlikle bulundurulmak zorunda olacak. 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı.
ZORUNLULUK GETİRİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.
ÇOK KULLANIMLIK TAŞIMA EKİPMANLARI...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan düzenleme ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.
PLASTİK POŞET FİYATLARI...
Plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.
İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Plastik Poşet Komisyonu" toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede, plastik poşet ücretlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi: