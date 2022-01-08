SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilikte flaş gelişme! Avans dönemi başladı! Paranızı hemen alın! Yüzde 50 oranında...

1 MİLYON ÇOCUK SİSTEME GİRECEK

Temmuz ayı itibarıyla sahip olunan sistem 18 yaş altındaki çocuklara da aynı şekilde uygulanıyor. Yedi aylık kısa bir sürede sisteme giren çocuk adedi 153 bine ulaştı. Çocukların BES hesabına yatırılacak her 100 liraya karşılık devlet 30 lira katkıda bulunuyor. BES, bundan sonra 18 yaş altı çocuklar bağlamında da kumbara vazifiyeti görüyor. Aile üyeleri amacıyla ayrı ayrı hesap açılarak yüzde 30'luk devlet katkısından daha çok yararlanılıyor. Devlet katkısının yüz de 30'a çıkması anne, babaları çocukları amacıyla tasarruf etmeye daha da özendirecek. Bu kapsamda yılsonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi ön görü planlanıyor.

Kaynak: Sabah