SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilikte flaş gelişme! Avans dönemi başladı! Paranızı hemen alın! Yüzde 50 oranında...

Yeni düzenlemeyle eş güdümlü Sigortacılık ve Özel emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği hallerde sistemden ayrılmadan evvel devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç birikimin yüzde 50'sine kadar ödeme yapılabilecek. Yatırılan anapara ve nemasının yarısına kadarlık alanı avans olarak çekilebilecek. Kısmen oluşturulan ödeme tutarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleşebilecek. Kurum'un belirleyeceği kapsamda evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi hallerde ödeme imkânı sağlanacak. Avans aldıktan sonra bir vakit sistemde kalınması gerekecek. Sistemde 60 bin lira birikimi olan 30 bin lirayı avans alabilecek. Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25'i oranında 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.
DEVLET KATKISI ARTMIŞ DURUMDA
Teklifteki düzenlemelerin başında, daha evvel belirtiler devlet katkısının yüzde 25'ten 30'a çıkartılması geliyor. 2022'de BES'e aylık 5 bin lira prim yatıranlara devlet de her ay 1.500 lira katkı sağlayacak. Devlet katkısının yüzde 30'a çıkması, vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamı ile eş güdümlü düzenin bu senenin sonucunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor. Çalışanların tabi bulunduğu sisteme 45 yaşından büyük vatandaşlar da kendi arzusuyla katılabilecek.
% 50'YE KADAR AVANS HAKKI
Yeni düzenlemeyle eş güdümlü Sigortacılık ve Özel emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği hallerde sistemden ayrılmadan evvel devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç birikimin yüzde 50'sine kadar ödeme yapılabilecek. Yatırılan anapara ve nemasının yarısına kadarlık alanı avans olarak çekilebilecek. Kısmen oluşturulan ödeme tutarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleşebilecek. Kurum'un belirleyeceği kapsamda evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi hallerde ödeme imkânı sağlanacak. Avans aldıktan sonra bir vakit sistemde kalınması gerekecek. Sistemde 60 bin lira birikimi olan 30 bin lirayı avans alabilecek. Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25'i oranında 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.