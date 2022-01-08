Gözler oradaydı! Milyonlarca SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli her ay alacak, bu aydan itibaren... Yüzde 30.95 zam ve 1.100 TL ek ödeme!

Yüzde 30.95 zam ve 1.100 TL ek ödeme müjdesi mest ediyor. Memur emeklilerinin yeni yılın başında alacakları zam seviyesi netleşmiş oldu. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve bu sayede 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Memur emeklileri, Ocak-temmuz, temmuz-Aralık olmak üzere yılda iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor. Üzerine, işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının seviyesi da toplu sözleşmede yer alıyor.
YÜZDE 2.5'LİK EK ZAM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirti edilen yüzde 3'ü geçtiği bağlamında memur emeklileri için yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince emeklilerin 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme kapsamında yüzde 2.5 oranında ek artış yapılacağını açıklamıştı. Sonrasında ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis'e gönderildi. Bu kapsamda memur emeklileri 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.
EK ÖDEME
Yeni zamla eş güdümlü memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla eş güdümlü memur emeklileri maaş tutarlarına göre Ocak ayından itibaren 168 lira ile 1.100 lira arasında ek ödeme alacaklar.
Memur emeklileri 2021'in Ocak ayında yüzde 7.36, temmuz ayında ise yüzde 8.45 olmak üzere geride bıraktığımız yıl maaşlarını toplam yüzde 15.81 zamlı almışlardı.