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    • Ekonomi
    • 08.01.2022 08:55
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    • 08.01.2022 08:55
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    Gözler oradaydı! Milyonlarca SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli her ay alacak, bu aydan itibaren... Yüzde 30.95 zam ve 1.100 TL ek ödeme!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Açıklanan enflasyon rakamı ile eş güdümlü memur emeklilerinin yeni yıl zamları da belli oldu. Emekliler, kamu görevlilerine verilen yüzde 2.5'lik ek zamdan da yararlanacak. Buna göre, memur emeklileri, 2022 yılların Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Zamla eş güdümlü her ay alınan ek ödeme tutarı da yükselecek. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.

    takvim.com.tr
    Yüzde 30.95 zam ve 1.100 TL ek ödeme! Emekli her ay alacak, bu aydan itibaren...

    Yüzde 30.95 zam ve 1.100 TL ek ödeme müjdesi mest ediyor. Memur emeklilerinin yeni yılın başında alacakları zam seviyesi netleşmiş oldu. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve bu sayede 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Memur emeklileri, Ocak-temmuz, temmuz-Aralık olmak üzere yılda iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor. Üzerine, işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının seviyesi da toplu sözleşmede yer alıyor.

    YÜZDE 2.5'LİK EK ZAM

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirti edilen yüzde 3'ü geçtiği bağlamında memur emeklileri için yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince emeklilerin 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.

    Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme kapsamında yüzde 2.5 oranında ek artış yapılacağını açıklamıştı. Sonrasında ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis'e gönderildi. Bu kapsamda memur emeklileri 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.

    EK ÖDEME

    Yeni zamla eş güdümlü memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla eş güdümlü memur emeklileri maaş tutarlarına göre Ocak ayından itibaren 168 lira ile 1.100 lira arasında ek ödeme alacaklar.

    Memur emeklileri 2021'in Ocak ayında yüzde 7.36, temmuz ayında ise yüzde 8.45 olmak üzere geride bıraktığımız yıl maaşlarını toplam yüzde 15.81 zamlı almışlardı.

        EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ MERAK EDİLEBN SORULAR VE CEVAPLAR

        1- 2022 yılında memurlara verilecek zam ne kadar oldu?

        Görevdeki memurlar ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek. TÜİK, 2021'in enflasyon rakamını yüzde 36.08 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3'ü geçtiği için memurlar için yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla birlikte enflasyon farkına ilaveten verilen yüzde 2,5 da eklenince memurların 2022'nin ocak ayında alacağı zam yüzde 30.95 oldu.

        2- Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı ne kadar oldu?

        375 sayılı KHK'nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür.

        Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

        2022 yılı Ocak-Haziran döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı;

        13.558 x 0,2354441715

        = 3.192,15 TL - 24,22 TL

        Damga Vergisi

        Net ödenecek miktar= 3.167,93 TL

        3- Ek zam Cumhurbaşkanlığı Kararı ile verilebilir mi?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu sözleşme ile 01.01.2022'den geçerli olacak yüzde 5'lik zammın üzerine yüzde 2.5'luk daha ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece sözleşmedeki yüzde 5'lik zam oranı yüzde 2.5'luk ek zamla birlikte % 7,5 oldu.

        Enflasyon farkından oluşan yüzde 22.47'lik zam eklenince memurların yeni yıl zam oranı yüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre yüzde 30,5 oldu. Ancak Anadolu Ajansı zam oranını % 30,95 olarak açıkladı. Biz yüzde 30,95 oranını esas alarak hesaplamalarımızı yaptık.

        Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yüzde 2,5 ilave zam oranı için 657 sayılı Kanun'un 154'üncü maddesi gereğince kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir. Nitekim kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

        4- Ek zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı?

        Memurlara yapılan zam oranları emeklilere de doğrudan yansımaktadır. Çünkü memur emeklilerinin maaşları için esas alınan maaş katsayısı ve taban aylık katsayısı doğrudan memur emeklilerinin maaşlarını etkilemektedir. Bu nedenle memurlar için öngörülen 30,95 oranındaki zam memur emeklilerine de aynı oranda yansıyacak. Ancak asgari ücret kadar tutarın vergi matrahından indirilmesi sadece memurlara ilave maaş olarak yansıyacaktır.

        5- SSK, Bağ-Kur ve Tarım-Bağ-Kur emeklilerinin zammı ne kadar olacak?

        SSK, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı. Buna göre emekliler de yeni senede maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

        6- Emeklilere yönelik başka hangi düzenleme yapılacak?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltiliyor.

        7- En düşük emekli aylığı 2.500 TL mi olacak daha fazla alanlar da var mı?

        Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece'nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının birinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 4.289,35 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir.

        Buna göre kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre ödenen 1.500 TL tutarı Ocak ayından itibaren 2.500 TL'ye çıkarılacaktır. Bunun için kanuni değişikliğe ihtiyaç bulunduğu için kanun teklifi Meclis'e sunulmuştur.

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        8- En düşük emekli aylığından dul ve yetimler nasıl yararlanacaklardır?

        Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükselecektir. Bu tutar emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacaktır. Yani 2500 TL'nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin Ocak ayında 2500 TL'ye yükseltilen emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve 1 yetimi kalmışsa;

        2500 x % 50= 1.250 TL dula,

        2500 x % 25= 625 TL de yetime ödenecektir.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Milyonlarca SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli her ay alacak, bu aydan itibaren... Yüzde 30.95 zam ve 1.100 TL ek ödeme!
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