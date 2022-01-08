BES'te avans çekme dönemi (Ekonomi haberleri)

Hem emeklilik hem de birikim yapma yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılımı teşvik eden adımlar devreye giriyor. Devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkacak. Yatırılan paranın, anapara ve nemasının yarısına kadar kısmı avans olarak alınabilecek. Bu yıl aylık 3 bin lira prim yatırana devlet her ay 900 lira katkı sağlayacak. Yıllık 36 bin lira yatırana devletin verdiği katkı 10 bin 800 lira olacak. Evlenen, ev alan, iş kuran, üniversiteye gidecek ve bedelli askerlik yapacak olan sistemden çıkmadan avans çekebilecek. Sistemde 60 bin lira birikimi olan 30 bin lirayı avans alabilecek. Devlet katkısı hesabından da avans olarak çekilen tutarın yüzde 25'i oranında 7 bin 500 lira ödeme yapılacak. BES'te devlet katkısının verildiği tutar üst sınır asgari ücrete bağlı bulunuyor. Buna göre yıllık asgari ücret 60 bin lirayı geçerken, devlet katkısı 18 bin lirayı bulacak.

Hazal ATEŞ

1 MİLYON ÇOCUK SİSTEME GİRECEK

Temmuz ayı itibariyle mevcut sistem 18 yaş altına da aynı şekilde uygulanıyor. Kısa sürede sisteme giren çocuk sayısı 153 bine ulaştı. Yıl sonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi tahmin ediliyor.