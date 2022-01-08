8 Ocak EYT bugün son dakika gelişmesi: EYT 2022 bütçesi içinde var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar için o formül çalışılmaya başlandı

Ülke gündeminde uzun süredir konumunu koruyan EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin üzerinden bir hayli bir vakit geçti. Fakat mevzuya dair şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularının olduğuna ilgi çekmişti. EYT'ye şimdilik yer vermediklerini belirten Bakan Bilgin, gelecek yılları işaret etti. 2022 senesine ait asgari ücret rakamlarının belli olması ve 3600 ek gösterge konusu ile ilgili da sona yaklaşıldığına dair bulguların paylaşılması EYT konusunun ne vakit gündeme alınacağına dair soruları bir kere daha gündeme getirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak kamuoyunda yer edinen çoğu vatandaş ise mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesini bekliyor.