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    • Ekonomi
    • 08.01.2022 11:20
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    • 08.01.2022 11:21
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    8 Ocak EYT bugün son dakika gelişmesi: EYT 2022 bütçesi içinde var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar için o formül çalışılmaya başlandı

    8 Ocak EYT bugün son dakika gelişmesi: Türkiye’deki çok sayıda EYT’li bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının sonrasında yeni formüller yine gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise şimdilik gündeme almadıklarını ifade ettiği EYT konusu ile ilgili çalışmaların ne vakit başlayacağını şimdilik duyurmadı. Fakat EYT’liler için yeni detaylarda meydana çıkıyor. EYT’de staj formülü gündeme konumunu aldı. Peki EYT 2022 bütçesi içinde var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar için o formül.

    takvim.com.tr
    8 Ocak EYT bugün son dakika gelişmesi: EYT 2022 bütçesi içinde var mı?

    Ülke gündeminde uzun süredir konumunu koruyan EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin üzerinden bir hayli bir vakit geçti. Fakat mevzuya dair şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularının olduğuna ilgi çekmişti. EYT'ye şimdilik yer vermediklerini belirten Bakan Bilgin, gelecek yılları işaret etti. 2022 senesine ait asgari ücret rakamlarının belli olması ve 3600 ek gösterge konusu ile ilgili da sona yaklaşıldığına dair bulguların paylaşılması EYT konusunun ne vakit gündeme alınacağına dair soruları bir kere daha gündeme getirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak kamuoyunda yer edinen çoğu vatandaş ise mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesini bekliyor.

    EYT'de Staj Formülü

    EYT meselesinin çözümü ile alakalı şimdilik görünürde net bir çalışma olmasa da çoğu yeni ayrıntı gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak staj vakitlerinin de sigorta başlangıcı olarak sayılmasına dair taleplerin gündeme gelmesi geniş bir yankı bulmuştu. Lise ve üniversite zamanlarında oluşturulan staj vakitlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi tartışması sürüyor.

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    Özellikle mecburi staj kapsamında yer alan vatandaşların bu vakitlerin de sigorta başlangıcı olarak sayılması durumunda erken emeklilik için hak kazanmalarının önü açılacak. Güncel sisteme göre staj döneminde uzun vadeli sigorta kolları için prim yatırılmıyor. Bu amaçla emeklilik amacıyla sayılması bu bozukluğun ortadan kaldırılması talep edildi. Staj dönemlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan geçen aylarda belirtiler yeni bir planlama kapsamında bu alanda da yeniliklerin gelmesi beklentisi artmış durumda.

        Staj Sigortası Emeklilik Başlangıcı Sayılabilir Mi?

        Sigortalılar hakkında son dönemde yapılan birçok düzenleme, Türkiye'de emeklilik şartlarının da değişmesine neden oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce açıklanan ''Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021 – 2023'' hedefleri kapsamında, staj sigortasının da emeklilik başlangıcı için sayılması ile ilgili düzenlemeler gündeme gelmişti.

        EYT'liler konusunda ise staj, sigortalılık süreleri, prim sayısı ve diğer pek çok unsur dikkate alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması hedeflendiği bildirildi. Henüz bakanlık tarafından gündeme alınmayan EYT konusunda çalışmaların 2022 yıl sonuna kadar netlik kazanması beklenmiyor. Öte yandan yapılacak yeni çalışmalar ile staj sürelerinin de sigorta başlangıcı sayılması birçok kişi için erken emekliliğin önünü açacak.
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        Haberler Ekonomi 8 Ocak EYT bugün son dakika gelişmesi: EYT 2022 bütçesi içinde var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar için o formül çalışılmaya başlandı
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