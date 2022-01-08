8 Ocak EYT bugün son dakika gelişmesi: EYT 2022 bütçesi içinde var mı? Erken emeklilikte yaşa takılanlar için o formül çalışılmaya başlandı

Ülke gündeminde uzun süredir konumunu koruyan EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin üzerinden bir hayli bir vakit geçti. Fakat mevzuya dair şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularının olduğuna ilgi çekmişti. EYT'ye şimdilik yer vermediklerini belirten Bakan Bilgin, gelecek yılları işaret etti. 2022 senesine ait asgari ücret rakamlarının belli olması ve 3600 ek gösterge konusu ile ilgili da sona yaklaşıldığına dair bulguların paylaşılması EYT konusunun ne vakit gündeme alınacağına dair soruları bir kere daha gündeme getirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak kamuoyunda yer edinen çoğu vatandaş ise mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesini bekliyor.
EYT'de Staj Formülü
EYT meselesinin çözümü ile alakalı şimdilik görünürde net bir çalışma olmasa da çoğu yeni ayrıntı gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak staj vakitlerinin de sigorta başlangıcı olarak sayılmasına dair taleplerin gündeme gelmesi geniş bir yankı bulmuştu. Lise ve üniversite zamanlarında oluşturulan staj vakitlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi tartışması sürüyor.
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Özellikle mecburi staj kapsamında yer alan vatandaşların bu vakitlerin de sigorta başlangıcı olarak sayılması durumunda erken emeklilik için hak kazanmalarının önü açılacak. Güncel sisteme göre staj döneminde uzun vadeli sigorta kolları için prim yatırılmıyor. Bu amaçla emeklilik amacıyla sayılması bu bozukluğun ortadan kaldırılması talep edildi. Staj dönemlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan geçen aylarda belirtiler yeni bir planlama kapsamında bu alanda da yeniliklerin gelmesi beklentisi artmış durumda.