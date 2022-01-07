Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank, İNG, Akbank ve Yapı Kredi oranları güncelledi! Ocak 2022 konut ve ihtiyaç kredisi depremi

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi ardından kamu bankalarından da faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası doğrultusundan düşürülen konut kredisi faiz oranları yardımıyla yurttaşların basitçe ev sahibi olması sağlanacak. Güncellenen faiz civarlarına göre; 1 milyon lira ve altında olan kredi talepler amacıyla %1,20'den başlayan cazip faiz oranları uygulanacak. 1 milyon lira ve üstünde ise üç kamu bankası doğrultusundan %1,29'dan başlayan cazip faiz oranları uygulanacak.