Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank, İNG, Akbank ve Yapı Kredi oranları güncelledi! Ocak 2022 konut ve ihtiyaç kredisi depremi

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi ardından kamu bankalarından da faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası doğrultusundan düşürülen konut kredisi faiz oranları yardımıyla yurttaşların basitçe ev sahibi olması sağlanacak. Güncellenen faiz civarlarına göre; 1 milyon lira ve altında olan kredi talepler amacıyla %1,20'den başlayan cazip faiz oranları uygulanacak. 1 milyon lira ve üstünde ise üç kamu bankası doğrultusundan %1,29'dan başlayan cazip faiz oranları uygulanacak.
Hem de talep edilen söz hususu krediler amacıyla makul ödeme planlamaları ve vade seçenekleri de uygulanacak. Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını indirmelerinin sonrasında kişilerin söz hususu kredilere ilgisi bir hayli arttı. Öte yandan özel bankalardan da TCMB'nin faiz indirimi sonrasında çoğu kredi türünde indirime gittiği paylaşıldı. Hem de bankalar konut kredilerinin yanı sıra çoğu bireysel ve ticari kredi türünde faiz indirimlerine devam ediyor.
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Bankalardan 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatları Devam Ediyor
Konut kredilerinin yanı sıra çoğu özel ve kamu bankası doğrultusundan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri de sunuluyor. Yaşam pahalılığının ve piyasalarda fiyatların yükselmesine bağlı olarak düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi fırsatı yayınlayan bankaların bu kampanyalarına da ilgi giderek artıyor. Genellikle acil nakit sorunu çeken vatandaşların; Akbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve ING Bank ihtiyaç kredilerine müracaat yapması mümkündür. Düşük faiz oranları ve makul ödeme koşulları ile sağlanan bütün finansman desteklerinin yeni yıldan itibaren de devam edeceği bekleniyor.