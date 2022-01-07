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    • Ekonomi
    • 07.01.2022 13:18
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    • 07.01.2022 13:55
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    Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank, İNG, Akbank ve Yapı Kredi oranları güncelledi! Ocak 2022 konut ve ihtiyaç kredisi depremi

    TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz ay 100 baz puan faiz indirimi kararını açıklamıştı. Politika faizlerinin %15 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ise hemen harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından son dönemde artan konut fiyatları karşısında hem vatandaşa uygun finansman desteği sağlamak hem de konut piyasalarında canlılığı artırmak için konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Öte yandan konut kredilerinin yanı sıra birçok özel ve kamu bankası tarafından 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri de sunuluyor.

    takvim.com.tr
    Ocak 2022 konut ve ihtiyaç kredisi depremi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank...

    Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi ardından kamu bankalarından da faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası doğrultusundan düşürülen konut kredisi faiz oranları yardımıyla yurttaşların basitçe ev sahibi olması sağlanacak. Güncellenen faiz civarlarına göre; 1 milyon lira ve altında olan kredi talepler amacıyla %1,20'den başlayan cazip faiz oranları uygulanacak. 1 milyon lira ve üstünde ise üç kamu bankası doğrultusundan %1,29'dan başlayan cazip faiz oranları uygulanacak.

    Hem de talep edilen söz hususu krediler amacıyla makul ödeme planlamaları ve vade seçenekleri de uygulanacak. Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını indirmelerinin sonrasında kişilerin söz hususu kredilere ilgisi bir hayli arttı. Öte yandan özel bankalardan da TCMB'nin faiz indirimi sonrasında çoğu kredi türünde indirime gittiği paylaşıldı. Hem de bankalar konut kredilerinin yanı sıra çoğu bireysel ve ticari kredi türünde faiz indirimlerine devam ediyor.

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    Bankalardan 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatları Devam Ediyor

    Konut kredilerinin yanı sıra çoğu özel ve kamu bankası doğrultusundan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri de sunuluyor. Yaşam pahalılığının ve piyasalarda fiyatların yükselmesine bağlı olarak düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi fırsatı yayınlayan bankaların bu kampanyalarına da ilgi giderek artıyor. Genellikle acil nakit sorunu çeken vatandaşların; Akbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve ING Bank ihtiyaç kredilerine müracaat yapması mümkündür. Düşük faiz oranları ve makul ödeme koşulları ile sağlanan bütün finansman desteklerinin yeni yıldan itibaren de devam edeceği bekleniyor.

        QNB Finansbank'tan Peşinatsız Konut Kredisi Desteği

        Kamu bankaları öncülüğünde başlayan kredi faiz indirimi sonrasında, Türkiye'de faaliyet bankacılık sektörünün önde gelen birçok banka tarafından avantajlı kredi paketleri peş peşe açıklanmaya başladı.

        QNB Finansbank tarafından vatandaşların satın almak istedikleri evin yüzde 100'üne kadar finansman desteği ve 180 aya kadar vade seçeneği peşinat derdi olmadan veriliyor. Artan konut fiyatları karşısında ev alma hayallerini ertelemek zorunda kalan milyonlarca vatandaşın peşinat derdi olmadan kredi kullanmasını sağlayacak kampanyaya ise vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu ifade edildi. Ayrıca QNB Finans'ın peşinatsız kredi kampanyasında sabit faiz oranı ile tüm taksit ödemelerinin de öngörülebilir olması sağlanacak.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank, İNG, Akbank ve Yapı Kredi oranları güncelledi! Ocak 2022 konut ve ihtiyaç kredisi depremi
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