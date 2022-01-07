Yüzde 30.95 zam ve 1.100 TL ek ödeme! Milyonlarca SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli her ay alacak, bu aydan itibaren...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 devresi ile senelik enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Aralıkta yüzde 13,58 artarken senelik bazda yüzde 36,08 oldu. Açıklanan enflasyon rakamı ile eş güdümlü memur emeklilerinin yeni sene zamları da belli oldu. Emekliler, kamu görevlilerine verdiği yüzde 2.5'lik ek zamdan da yararlanacak. Buna göre, memur emeklileri, 2022 senesinin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Zamla eş güdümlü her ay alınan ek ödeme tutarı da yükselecek. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu senenin ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi durumunda ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.
YÜZDE 2.5'LİK EK ZAM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirti edilen yüzde 3'ü geçtiği bağlamında memur emeklileri için yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince emeklilerin 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme kapsamında yüzde 2.5 oranında ek artış yapılacağını açıklamıştı. Sonrasında ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis'e gönderildi. Bu kapsamda memur emeklileri 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.
EK ÖDEME
Yeni zamla eş güdümlü memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla eş güdümlü memur emeklileri maaş tutarlarına göre Ocak ayından itibaren 168 lira ile 1.100 lira arasında ek ödeme alacaklar.
Memur emeklileri 2021'in Ocak ayında yüzde 7.36, temmuz ayında ise yüzde 8.45 olmak üzere geride bıraktığımız yıl maaşlarını toplam yüzde 15.81 zamlı almışlardı.