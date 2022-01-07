Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.01.2022 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 10:07
    ABONE OL

    Son fırsat geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! ING, QNB Finansbank, Akbank...

    Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! Bankalara birikmiş kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde üstüne müjde geliyor. Bu anlamda Akbank, ING ve QNB Finansbank’tan cazip oranlara sahip borç transferi kredilerinde son yapılandırma fırsatları devam ediyor. Bankalara borcu artan çok sayıda vatandaş, faiz oranlarının da düşmesinin ardından borçlarını kapatmak hedefiyle yeni kredilere başvurmaya başladı. Tüm borçlarını tek bir adreste birleştirerek yeniden yapılandırılan borçlarınızı kolaylıkla ödemeye başlayabilirsiniz. İşte en uygun borç kapatma kredisi…

    takvim.com.tr
    Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor!

    ING Bank'ın en avantajlı kredi seçenekleri arasında yer alan borç kapatma kredisi kapsamında, %1,75'ten başlayan güncel faiz oranları uygulanacaktır. Borçları arasında sıkışan ve ödemekte zorlanan vatandaşlar amacıyla verilebilecek kredi, değişik bankalardaki borçlarınızın tek bir adres üstünden toplanarak daha basit ve makul ödeme koşulları ile kapatılmasını sağlamaktadır. Vade ve aylık taksit tutarlarını yapılandırarak ING Bank'ın cazip faiz oranlarıyla rahatlıkla borçlarınızı ödemeye başlayabilirsiniz. 3 – 36 ay arasında vade seçenekleri ile kullandırılacak ING borç kapatma kredisi, 3 ay erteleme imkanına da vakıf oluyorlar.

    QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi

    QNB Finansbank, borçlarını ödemekte zorluk çekenlere yönelik makul faizli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. %2,29'tan başlayan faiz oranları üstünden elastik ödeme koşulları ile borçlarınızı tekrardan yapılandırabilirsiniz. Artan kredi tüketimine bağlı olarak bankalara kredi ve kredi kartı borçları da çoğalan pek çok vatandaş, geri ödemeler konusu ile ilgili problem yaşamaya devam ediyor.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    36 ay vade imkanlarından yararlanarak, aylık 427,41 TL taksitli, 10.000 TL kredi tutarı amacıyla borcunuzu QNB Finansbank ile yapılandırabilirsiniz. Hem de ödeme planlarını aylık gelir halinize göre belirleyerek, bütün borçlarınızı tek bir yerde toplayarak basitçe ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.

        Akbank Taksitli Borç Transferi

        Birikim kredi kartı borçları yüzünden zorluk yaşayanlar Akbank'ın Taksitli Borç Transferi Kredisi ile rahatlıkla ödemelerini yapmaları olasıdır. Biriken kredi kartlarını dert etmemeleri amacıyla müşterilerine cazip oranlar ve basit ödeme seçenekleri yayınlayan Akbank, diğer bankalar üstünde yer alan kredi kartı borçlarını Axess'e açıklayan vatandaşlar amacıyla ödeme basitliği sunuyor.

        12 aya varan taksit seçeneklerinin de yapılacağı borç aktarımı kredisi kapsamında uygulanacak faiz seviyesi ise %1,80 olarak belirlenmiştir. Kredi kartı borçlarından yakınan yurttaşların bütün borçlarını Akbank Axess Kredi Kartı'na aktarma ederek, kredi kartı borcunu tekrardan yapılandırmaları olası duruma getirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de devam edecek aktarma kredilerinin vatandaşlara büyük destek sunması hedefleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi
        Haberler Ekonomi Son fırsat geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! ING, QNB Finansbank, Akbank...
            SON DAKİKA