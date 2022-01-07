Son fırsat geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! ING, QNB Finansbank, Akbank...

ING Bank'ın en avantajlı kredi seçenekleri arasında yer alan borç kapatma kredisi kapsamında, %1,75'ten başlayan güncel faiz oranları uygulanacaktır. Borçları arasında sıkışan ve ödemekte zorlanan vatandaşlar amacıyla verilebilecek kredi, değişik bankalardaki borçlarınızın tek bir adres üstünden toplanarak daha basit ve makul ödeme koşulları ile kapatılmasını sağlamaktadır. Vade ve aylık taksit tutarlarını yapılandırarak ING Bank'ın cazip faiz oranlarıyla rahatlıkla borçlarınızı ödemeye başlayabilirsiniz. 3 – 36 ay arasında vade seçenekleri ile kullandırılacak ING borç kapatma kredisi, 3 ay erteleme imkanına da vakıf oluyorlar.
QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi
QNB Finansbank, borçlarını ödemekte zorluk çekenlere yönelik makul faizli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. %2,29'tan başlayan faiz oranları üstünden elastik ödeme koşulları ile borçlarınızı tekrardan yapılandırabilirsiniz. Artan kredi tüketimine bağlı olarak bankalara kredi ve kredi kartı borçları da çoğalan pek çok vatandaş, geri ödemeler konusu ile ilgili problem yaşamaya devam ediyor.
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36 ay vade imkanlarından yararlanarak, aylık 427,41 TL taksitli, 10.000 TL kredi tutarı amacıyla borcunuzu QNB Finansbank ile yapılandırabilirsiniz. Hem de ödeme planlarını aylık gelir halinize göre belirleyerek, bütün borçlarınızı tek bir yerde toplayarak basitçe ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.