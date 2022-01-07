Son fırsat geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! ING, QNB Finansbank, Akbank...

QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi

QNB Finansbank, borçlarını ödemekte zorluk çekenlere yönelik makul faizli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. %2,29'tan başlayan faiz oranları üstünden elastik ödeme koşulları ile borçlarınızı tekrardan yapılandırabilirsiniz. Artan kredi tüketimine bağlı olarak bankalara kredi ve kredi kartı borçları da çoğalan pek çok vatandaş, geri ödemeler konusu ile ilgili problem yaşamaya devam ediyor.

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