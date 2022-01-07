PTT 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL veriyor! Hem de tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! ATM'den hemen alınıyor!

SMS ile PTT Emekli Kredisi Başvurusu

SMS ile kolayca 50 bin TL'ye kadar olan kısım için kredinizi talep edebilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. ''EMEKLI'' boşluk ''T.C. Kimlik Numarası'' boşluk ''Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy)'' yazarak 3050'ye kısa mesaj gönderilmesinin ardından emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşların 50 bin TL'ye kadar kredi talep etmesi mümkündür.

Kefilsiz, şartsız ve tek bir SMS ile PTT emekli kredisi paketlerinden yararlanarak tüm ihtiyaçlarınıza anında çözümler üretebilir ve finansman seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. SMS ile kredi başvuru yapabilmek için PTT'nin maaş müşterisi olunması gerekmektedir. 36 ay vade ve yüzde 2,39'dan başlayan faiz oranları ile tüm emeklilerin PTT üzerinden kredi talep etmesi ve 80 bin liraya kadar kredi tutarı ile nakit sıkıntılarını çözmeleri hedeflenmektedir.