PTT 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL veriyor! Hem de tek bir SMS ile başvuru yapılıyor! ATM'den hemen alınıyor!

Milyonlarca emekli bağlamında PTT'den vatandaşın cebini rahatlatacak bir destek daha geldi. Nakit gereksinimi çeken bütün emeklilerinin kefilsiz ve koşulsuz hemen 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL destek alması sağlanacak. Hiçbir kefil ve koşul olmadan tek bir SMS ile PTT desteğinden yararlanmak amacıyla müracaat onayı ardından bütün PTT şubelerinden basitçe 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL'nizi gidip alabilirsiniz. İşte PTT'den emeklinin cebini rahatlatan destek kredisi…
Kefil Yok Şart Yok
PTT işyerlerinden basitçe temin edilecek 80 bin TL kredi amacıyla acil nakit sorunu çeken her emeklinin müracaat yapması mümkündür. Düşük faiz oranları ile hesaplı ödeme koşullarının sunulduğu kredi kampanyasına ise kişilerin yoğun bir ilgi gösterdiği öğrenildi. Aktif Bank işbirliği ile PTT doğrultusundan sağlanacak kredi paketi kapsamında emeklinin bütün nakit ihtiyaçlarının basitçe karşılanması hedefleniyor.
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Türkiye'nin dört bir tarafındaki PTT şubelerinden basitçe kredinizi alarak gereksiniminiz olan her alan da 80 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Kefilsiz ve koşulsuz müracaat yapılacak kredi amacıyla yüzde 2,39'dan başlayan faiz oraları ve basit ödeme seçeneklerinden de yararlanma talihi sunulacak. PTT'den emeklilere özel kredi kampanyalarının devam etmesi milyonlarca kişinin, bilhassa son dönemde yaşanan pahalılık karşısında ve çoğalan borçları amacıyla makul finansman bulması sağlanıyor.