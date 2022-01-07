Son dakika: Memur ve emekliye ek zam! Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi





Böylece memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık 2 bin 500 lira olacak.

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sisteminin de yasal zemini oluşturuluyor. Bu hesaplar için oluşabilecek farklar Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Merkez bankası tarafından ödenecek.