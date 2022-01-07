Gözler oradaydı! Milyonlarca çalışan anında alacak! Enflasyon zammı dışında ek zam ve aile yardımı, çocuk ödemesi netleşti! 6.854 lira...

ENFLASYON FARKI

Görevdeki memurlar yılda iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor ve işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa Maaş zammına yansıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu senenin ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklardı. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi durumunda ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak belirtti ve enflasyon toplu sözleşmede belirti edilen yüzde 3'ü geçtiği amacıyla memurlar amacıyla yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince memurların 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.