Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.01.2022 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 09:05
    ABONE OL

    Gözler oradaydı! Milyonlarca çalışan anında alacak! Enflasyon zammı dışında ek zam ve aile yardımı, çocuk ödemesi netleşti! 6.854 lira...

    Taban ücret 6.854 lira oldu. 2021 senesi enflasyon oranının belli olmasının sonrasında memur maaş zammı da netleşti. Memur ve memur emeklisi amacıyla 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlenmişti. Bu rakamlara ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın sonrasında ek zammı duyurdu. Bu anlamda görevdeki memurlar yılda iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor ve işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa Maaş zammına yansıyor.

    Milyonlarca çalışan anında alacak! Ek zam kararı geldi! En düşüğü 6.854 lira...

    15 Ocak'ta hesaplara yatırılacak. En düşüğü 6.854 lira olacak. Yeni sene ile eş güdümlü çalışanların maaşları değişiyor. Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Enflasyon zammı dışında ek zam ve aile yardımını da çok sayıda çalışanın maaşına yansıyacak. Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu. Ek zamla eş güdümlü kamuda çalışanlar Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da artacak.

    Görevdeki memurlar 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Memur maaşlarının Asgari Ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile eş güdümlü memurların maaşlarında çoktan 288 liralara varan artışlar olacak. Görevdeki memurlar 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile eş güdümlü memurların maaşlarında çoktan 288 liralara varan artışlar olacak.

    ENFLASYON FARKI

    Görevdeki memurlar yılda iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor ve işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa Maaş zammına yansıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu senenin ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklardı. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi durumunda ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak belirtti ve enflasyon toplu sözleşmede belirti edilen yüzde 3'ü geçtiği amacıyla memurlar amacıyla yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince memurların 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.

        AİLE YARDIMI, ÇOCUK ÖDENEĞİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu görevlilerine, toplu sözleşme kapsamında yüzde 2.5 oranında ek artış yapılacağını açıklamıştı. Sonrasında Ek Zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis'e gönderildi. Tasarıya göre kamu çalışanları 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.

        Yeni zamla eş güdümlü kamuda görevli genel müdürün maaşı Ocak ayında 21 bin 330 liraya çıkarken, 4'üncü derecenin 1 kademedeki öğretmenin maaşı ise 8.668 lira olacak. Aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de değişiklik gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı (9/1) 6.854 lira olacak. Polis memurunun (8/1) maaşı ise 9.710 liraya çıkacak.

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

        Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

        (Noyan Doğan / Hürriyet)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi
        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Milyonlarca çalışan anında alacak! Enflasyon zammı dışında ek zam ve aile yardımı, çocuk ödemesi netleşti! 6.854 lira...
            SON DAKİKA