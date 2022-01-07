Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kömür yardımı gibi doğalgaz yardımının da ihtiyaç sahibi vatandaşlara verileceğini duyurunca araştırmalar hız kazandı. Doğalgaz yardımı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını belirterek, "Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız" dedi.
Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını da anlatan Bakan Derya Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.