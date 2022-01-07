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    • Ekonomi
    • 07.01.2022 11:24
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    • 07.01.2022 11:38
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    Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği kaç TL?

    Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Son gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz yardımı yapılacağını duyurmasının ardından merakla detaylar araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da konuya dair bilgiler verdi. Peki bu destekten kimler yararlanabiliyor? Doğalgaz desteği başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği kaç TL? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kömür yardımı gibi doğalgaz yardımının da ihtiyaç sahibi vatandaşlara verileceğini duyurunca araştırmalar hız kazandı. Doğalgaz yardımı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını belirterek, "Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız" dedi.

    Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını da anlatan Bakan Derya Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.

        DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

        Erdoğan, destekler arasında doğalgaz yardımını da ekleyerek detayları açıkladı; ''2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğalgazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık Vatandaşlarımızın cebinden çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Kamunun vatandaşlarımıza desteği sürmektedir.

        Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği kaç TL?
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