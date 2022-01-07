Bankalardan flaş duyuru! İnternetten anında SMS ile paranızı alın! 50.000 ve 100.000 TL nakit desteği

Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, özel faiz miktarları ve 50 bin ve 100 bin TL'ye kadar kredi fırsatları ile acil nakit ihtiyaçları bağlamında vatandaşlara çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Finansman problemini çözüme ulaştırmak isteyenler amacıyla basit müracaat yöntemleri üstünden yayılan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerine de sahiptir. 50 bin ve 100.000 TL ve üstünde krediler sonucunda 24 ay vade seçenekleri uygulanırken, 50 bin TL ve altında krediler bağlamında bu miktar 36 ay olarak belirlenmiştir. Anında Kredi kampanyasına müracaat için İş Bankası dijital kanallarını (mobil ya da internet) kullanabilir ya da kişilerin ATM üstünden hemen kredi taleplerini iletmeleri sağlanabilir. Acil nakit para ihtiyaçlarınız için en iyi çözümleri yayınlayan Türkiye İş Bankası, size özel faiz miktarları ve makul ödeme seçenekleriyle de en makul ihtiyaç kredisi kampanyasını sunmaktadır.

Aktif Bank İnternetten Anında Kredi Kampanyası

Aktif Bank doğrultusundan N Kolay üzerinden şubesi ve dijital bankacılık hizmetleri sunulmaya devam ediyor. 50 bin TL'ye kadar, internetten kredi müracaat yapan bütün vatandaşlara en cazip oranlar ile kredi sağlanacak. %2,39'dan başlayan faiz oranları ile 36 aya kadar vade seçeneklerine de yer verdiği kredi ile acil nakde sıkışanların basitçe N Kolay üzerinden internetten müracaatlarını yaparak krediyi hesaplarına aktarmaları mümkündür.

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