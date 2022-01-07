1100 kişiye istihdam! Mazıdağı'nın kaderi değişti: Suç oranları yüzde 80 düştü

Güneydoğu'ya yapılan yatırımlar meyvelerini verirken sosyal etkilerini de hissettirmeye başladı. Bu kapsamda Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır'ın Mardin'in Mazıdağı ilçesine 1.2 milyar dolarlık yatırımla kazandırdığı Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, bölgenin çehresini değiştirdi.
DÜNYADAKİ ÜRETİMİN YÜZDE 2'Sİ
Sabah'ın haberine göre; otomotiv, bilgisayar, telefon bataryaları başta olmak üzere pek çok sektör için kritik öneme sahip kobaltın dünyada yüzde 2'sinin tek başına üretildiği tesiste, yılda 2.500 ton kobalt üretimi gerçekleştiriliyor. Yeni teknolojilerde en kritik girdilerden biri olan kobaltı üreten tesis, aynı zamanda Güneydoğu için de çok stratejik bir konumda bulunuyor. Yaklaşık 9 bin nüfuslu Mazıdağ'da 1.500 kişinin istihdam edildiği tesiste, 1.100 Mazıdağlı çalışıyor.
Tesis dolaylı istihdamla birlikte tüm ilçe nüfusunun hayatına dokunurken, bölgede suç oranlarının da yüzde 80 düştüğü görülüyor. Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisinin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, bölgede ekonomi ve istihdamın gelişmesiyle birlikte kalkınmanın hızlandığını belirterek, "Burada istihdamda önceliğimiz yerel halk oldu. 1.500 çalışanımızın 1.100'ü Mazıdağı'ndan. Çalışanların aileleri ve dolaylı istihdamı da eklediğimizde bu sayı 8 binlere yaklaşıyor. İlçe merkezinin nüfusunun 9 bin olduğunu düşündüğümüzde bu tesisin ilçe ve bölge için önemi daha da ortaya çıkıyor" dedi.