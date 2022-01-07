1100 kişiye istihdam! Mazıdağı'nın kaderi değişti: Suç oranları yüzde 80 düştü





BATARYALARI GERİ DÖNÜŞTÜRECEK

Elektrikli araçlarda kullanılacak olan bataryalara dikkat çeken Kayışoğlu, "Bu bataryalar eğer geri dönüştürülmezse karbon ayak izi içten yanmalılara göre çok daha yüksek olacak. Dolayısıyla bu atıklar dünyaya çok daha büyük zarar verecek" dedi. Bu tesiste batarya geri dönüşümü için de bir fabrika kurmayı planladıklarını anlatan Kayışoğlu, şöyle devam etti: "Bunun için Ar-Ge çalışmalarına başladık. Atıl vaziyetteki otomobil, telefon ve ya bilgisayar bataryalarının içindeki kobaltı çıkarıp ekonomiye geri kazandıracağız. Projeyle hem firmalar karbon ayak izini azaltmış olacak, hem de ülke ekonomisine ek gelir yaratılmış olacak. Şu anda proje için İngiltere'deki iki otomobil markasıyla görüşüyoruz. Hedefimiz iki senede bataryanın içindeki lityum, nikel, kobalt ve mangandan oluşan tüm elementleri ayrıştırmak."