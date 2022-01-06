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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 08:09
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    • 06.01.2022 08:11
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    Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Kimler bedelli askerlik yapabilir, başvuru ne zaman? Bedelli askerlik başvuru şartları…

    Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Vatani görevini yapmak isteyen ve bunu kısa süreli ücretli olarak gerçekleştirmek isteyenler sabah saatlerinden bu yana konuya dair araştırmalarını hızlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MEB) merakla ve heyecanla beklenen açıklama geldi, bedelli askerlik için 2022 yılında ödenecek tutar belirlendi. Peki Kimler bedelli askerlik yapabilir, başvurular ne zaman? Bedelli askerlik için başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar?

    Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Kimler bedelli askerlik yapabilir, başvuru ne zaman? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı yüzbinlerce gencin merakla beklediği açıklamayı yaptı ve bedelli askerlik 2022 ücreti belirlendi, peki hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler...

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

    2022 Bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 56 bin 500 lira olarak açıklandı.

    Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

    (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

    Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

    2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma müteakip yılın ocak ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, 2022 bedelli askerlik yerleri 2022 Ocak ayı içerisinde açıklancak. Kesin tarih ise henüz açıklanmadı.

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

        2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

        3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

        4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

        5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

        6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

        7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

        8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

        9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

        BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

        1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

        2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

        3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

        4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

        5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

        a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

        b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

        c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

        ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

        d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

        e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

        BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA İZİN İŞLEMLERİ

        Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, varsa Askeralma Yönetmeliği'nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmadığından birliklerine geç katılanlar terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir.
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        Haberler Ekonomi Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Kimler bedelli askerlik yapabilir, başvuru ne zaman? Bedelli askerlik başvuru şartları…
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