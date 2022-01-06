6 Ocak sigara fiyatları! BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar? Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel, Winston fiyatları ne kadardan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tütün kullanıcılarını mutsuz eden bir haber geldi ve sigara fiyatları için 2022 zammı duyuruldu. En ucuz ve en pahalı dahil olmak üzere bütün markaların güncel sigara fiyatlarını haberimizde derledik.
2022 OCAK SİGARA ZAMLI FİYATLARI NE KADAR?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.
Güncel fiyatlar şu şekilde:
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 23 TL
Marlboro Touch: 24 TL
Marlboro: 25 TL
Parliament: 25,00 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Muratti: 23 TL