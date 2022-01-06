6 Ocak sigara fiyatları! BAT, JTI, Philip Morris 2022 Ocak sigara zammı ne kadar? Kent, Tekel 2000, Samsun, Camel, Winston fiyatları ne kadardan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tütün kullanıcılarını mutsuz eden bir haber geldi ve sigara fiyatları için 2022 zammı duyuruldu. En ucuz ve en pahalı dahil olmak üzere bütün markaların güncel sigara fiyatlarını haberimizde derledik.