Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 5 ülke en az 2.100 dolar maaşla vasıflı-vasıfsız işçi alımı için başvuru kapısını açacak. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Yurt dışında kariyer hedefleyenlere iş arayan ülkeler tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Öte yandan dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak konusu oldu. Son olarak Kanada, Almanya ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyonu aşan sayıda personel alımı yapılacağı tahmin edilmektedir.

İŞÇİ AÇIKLARI VAR

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bu kapsamda geçen yıl itibariyle birçok ülke işçi alım ilanları yayınlamaya başladı.