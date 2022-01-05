Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.01.2022 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2022 17:32
    ABONE OL

    Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 5 ülke en az 2.100 dolar maaşla vasıflı-vasıfsız işçi alımı için başvuru kapısını açacak

    Yurt dışında kariyer hedefleyenler özellikle ülke ülke hangi sektörlerde işçi açığı olduğunu araştırıyor. Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli sektörlerde işçi açığı devam ediyor. Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi işçi açığı olan ülkeler diğer ülkelerden işçi alımı yapıyor. Geçen yıl Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade edilmişti. Son duyurulan rakamlarda Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'nın önde olduğu görülüyor. Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakında işçi alımı çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.

    Bu sektörlere vasıflı-vasıfsız yüz binlerce işçi alınacak!

    Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 5 ülke en az 2.100 dolar maaşla vasıflı-vasıfsız işçi alımı için başvuru kapısını açacak. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Yurt dışında kariyer hedefleyenlere iş arayan ülkeler tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Öte yandan dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak konusu oldu. Son olarak Kanada, Almanya ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyonu aşan sayıda personel alımı yapılacağı tahmin edilmektedir.

    İŞÇİ AÇIKLARI VAR

    Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bu kapsamda geçen yıl itibariyle birçok ülke işçi alım ilanları yayınlamaya başladı.

    İLK SIRADA HANGİ ÜLKE VAR?

    Geçen yıl Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi arandığı belirtilmişti. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sıradaydı. Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.

    Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerindeydi. Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.

        ALMANYA DA İŞÇİ ARIYOR

        Almanya da geçen yıl binlerce işçiye ihtiyacı olduğu duyurmuştu. Ülkede pazarlama, mimar, mühendis, yazılım geliştiriciler, sağlık elemanları, ekonomistler, müşteri temsilcilerine ve fabrika işçilerine ihtiyaç bulunuyor.

        İngiltere'de de tır şoförü alımı yapıyordu. Bu ülkede ağır vasıta kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve İngiltere'de geçerli bir sürücü ehliyetinizin olması gerekiyor. Yabancı ehliyet sahipleri de İngiliz ehliyetine geçiş yapabilecek. Bu aşamadan sonra Ağır Yük Vasıtası (Heavy Goods Vehicle - HGV) belgesine sahip olmanız lazım. Kullanacağınızın aracın tipine bağlı olarak alacağınız belge değişecek.

        Almanya ve Finlandiya'nın dışında Danimarka da işçi alımı yapan ülkeler listesine eklendi. İskandinav ülkesine işçi olarak gitmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. 'Pozitif Liste'de yer alan işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşları da başvurabiliyor. Başvuruların 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

            Danimarka'da işgücü sıkıntısı yaşanan meslekleri ifade eden 'Pozitif Liste'de yer alan işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşları da başvurabiliyor.

            Başvuranlar, Danimarkalı bir işverenden 31 Aralık'a kadar uygun bir iş teklifi almaları halinde, çalışma ve oturma izni hakkı kazanıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            KAD-SİS Bursa’da!
            Haberler Ekonomi Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde! 5 ülke en az 2.100 dolar maaşla vasıflı-vasıfsız işçi alımı için başvuru kapısını açacak
                SON DAKİKA