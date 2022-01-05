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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 08:17
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    • 05.01.2022 08:20
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    Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 son dakika? 65 yaş maaşı ne kadar olacak 2022? Yaşlılık aylığı kaç TL, ne zaman yatacak?

    Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 son dakika? Sabah saatlerinden bu yana tüm illerden milyonlarca vatandaş açıklanan zam oranlarının ardından güncel yaşlılık maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayınca emekli, memur, engelli aylığı, 65 yaş parası, evde bakım maaşı gibi pek çok ödemenin miktarında da artış yaşandı. Peki 65 yaş maaşı ne kadar olacak 2022? Yaşlılık aylığı kaç TL, nasıl alınır? İşte 65 yaş aylığı konusu hakkında son dakika tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 son dakika?

    Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 son dakika? 65 yaş maaşı ne kadar olacak 2022? Yaşlılık aylığı kaç TL, ne zaman yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 asgari ücret zammının ardından Ocak ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranları, evde bakım aylığı, 65 yaş yaşlılık maaşı, engelli parası gibi daha pek çok ödemenin de miktarı arttı. Vatandaşlar merakla yaşlılık aylığının ne kadar olduğunu ve yararlanma şartlarını araştırır oldu. İşte detaylar...

    2022 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

    En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
    Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
    Toplam zam yüzde 30,5

    TABAN AYLIKLAR

    Emekli Mevcut Zamlı
    Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
    SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
    SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
    Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
    Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

    MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
    Mevcut 4.330,42 TL
    Yeni 5.651,20 TL
    MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
    Mevcut 4.880 TL
    Yeni 6.368,40 TL

        Memur aile yardımı Mevcut Yeni
        - Eş 408,67 520,93
        - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
        - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30


        KİM, NE ALACAK?
        Ödeme Mevcut Yeni
        65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
        Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
        Engelli aylığı
        - % 40-69 arası 661,13 842,74
        - % 70 ve üstü 991,69 1.264,11

        YENİ MEMUR MAAŞLARI
        (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
        Vali 22412 29.247
        Genel müdür (1/4) 16177 21.111
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
        Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
        Öğretmen (1/4) 6587 8.596
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
        Başkomiser (3/1) 8522 11.121
        Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
        Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
        Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
        Mühendis (1/4) 8703 11.357
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165
        Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
        Vaiz (1/4) 6.844 8.931
        Avukat (1/4) 8311 10.845
        Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
        kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
        2 çocuk yardımı esas alınmıştır

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
        Görev Mevcut Yeni
        Müsteşar (1/1) 11.806 15.049,11
        Genel müdür (1/1) 10.435 13.301,49
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4.004 5.103,90
        Memur (Lisans - 1/4) 3.918 4.994,27
        Öğretmen (1/4) 4.029 5.135,76
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.840 8.718,95
        Polis memuru (8/1) 4.167 5.311,67
        Hemşire (Lisans-1/4) 3.916 4.991,73
        Mühendis (1/4) 4.913 6.262,60
        Teknisyen (Lise-1/4) 3.419 4.358,20
        Profesör (1/4) 9.346 11.913,35
        İmam-hatip 4.029 5.135,76
        Avukat (1/4) 4.029 5.135,76
        NOT: Ek ödeme dahildir.

            YAŞLILIK AYLIĞI YARARLANMA ŞARTLARI

            Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

            Buna göre;

            8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

            8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

            - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

            - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

            - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

            malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

            8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

            - 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

            - 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

            - 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

            - 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

            - 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

            - 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

            - 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

            halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
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            Haberler Ekonomi Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 son dakika? 65 yaş maaşı ne kadar olacak 2022? Yaşlılık aylığı kaç TL, ne zaman yatacak?
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