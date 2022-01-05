Yaşlılık maaşı ne kadar 2022 son dakika? 65 yaş maaşı ne kadar olacak 2022? Yaşlılık aylığı kaç TL, ne zaman yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 asgari ücret zammının ardından Ocak ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranları, evde bakım aylığı, 65 yaş yaşlılık maaşı, engelli parası gibi daha pek çok ödemenin de miktarı arttı. Vatandaşlar merakla yaşlılık aylığının ne kadar olduğunu ve yararlanma şartlarını araştırır oldu. İşte detaylar...
2022 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL