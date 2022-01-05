Memur aile yardımı nedir? 2022 aile yardımı ne kadar, kaç TL? Eşi çalışan ve çalışmayan için kaç lira aile yardımı verilecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan maaş artışlarının ardından Memur aile yardımı 2022 yılında kaç lira zamlandığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte son gelişmeler...
MEMUR AİLE YARDIMI 2022 NE KADAR, KAÇ TL?
Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaş zammını açıklarken memur aile yardımı zammını da duyurdu.
Başkan Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." dedi.
Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.