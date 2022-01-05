Hangi sigaralara zam geldi 2022? 5 Ocak güncel sigara fiyatları ne kadar? Kent, Samsun, Tekel 2000, Marlboro, Winston fiyatı kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde en çok konuşulan ve dikkat çeken konular arasında 2022 sigara zammı yer alıyor ve Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 olmasıyla birlikte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab fiyatlarını güncelledi.