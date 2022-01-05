Hangi sigaralara zam geldi 2022? 5 Ocak güncel sigara fiyatları ne kadar? Kent, Samsun, Tekel 2000, Marlboro, Winston fiyatı kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde en çok konuşulan ve dikkat çeken konular arasında 2022 sigara zammı yer alıyor ve Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 olmasıyla birlikte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab fiyatlarını güncelledi.
HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.
Güncel fiyatlar şu şekilde:
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 23 TL
Marlboro Touch: 24 TL
Marlboro: 25 TL
Parliament: 25,00 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Muratti: 23 TL
Muratti Blu: 22 TL
Lark: 22 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL
JTI MARKA SİGARALAR
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL