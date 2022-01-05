Halkbank duyurdu: Faizsiz kredi desteği başlıyor! %50'den başlayıp bazı kişiler için %100'ü bulacak. Kredi çeken esnafı ilgilendiren önemli bir gelişme paylaşıldı. Halkbank tarafından esnaflara yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Yüzde 50'den başlayan indirim desteği bazı iş kolları için yüzde 100'e kadar ulaşacak. Söz konusu desteğin 2024'e kadar kullandırılacak krediler için geçerli olacağı belirtildi. Kredi talebinde bulunan esnaflar için aktif bir şekilde esnaf olduğunu belirten bir belgenin dışında Ticaret Odası'na kayıtlı bir ticareti işletmenin ortağı ya da sahibi olmadığını belirten bir taahütname de alınacak.

YÜZDE 100'E KADAR UYGULANACAK

Türkiye Halk Bankası (Halkbank), Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlayacak. Söz konusu faiz indirimi, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için yüzde 100 olarak uygulanacak.