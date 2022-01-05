Dul ve yetim aylığı 2022 ne kadar? SSK, Bağkur 2022 dul ve yetim maaşı zammı ne kadar oldu? Hesaplara kaç TL yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilere göre yapılan pek çok maaş ödemesinin zamlı fiyatları belli oldu ve gündemde yoğun bir şekilde dul ve yetim aylığı 2022 araştırması da başladı. İşte son rakamlar...
2022 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
2022 yılı Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı şöyle;
Eski Yeni
500 627
550 690
596 748
650 816
704 884
759 952
813 1.020
867 1.088
921 1.156
975 1.224
1.000 1.255
1.084 1.359
1.192 1.495
1.300 1.631
1.409 1.767
1.500 1.882
1.625 2.039