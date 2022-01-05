Alkol fiyatlarına zam mı geldi? Tekel ve Migros'ta alkol fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtları araştırılıyor. Binlerce kişi tekel ve Migros'ta alkol fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. 2022 güncel zamlı alkol fiyat listesine haberimizde yer verdik. Peki Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı ne kadar oldu? Tekel ve Migros'ta güncel alkol fiyatları nasıl? İşte tam liste...