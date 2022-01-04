Marlboro, Tekel 2000, Samsun, Winston, Parliament sigara fiyatları! British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddiaları dolaşmaya devam ederken sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandığı bilgileri meraklandırdı ve güncel sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Peki 2022 en düşük ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar?
2022 SİGARA ZAMMI VAR MI?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.
Güncel fiyatlar şu şekilde:
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
JTI MARKA SİGARALAR
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL