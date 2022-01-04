Marlboro, Tekel 2000, Samsun, Winston, Parliament sigara fiyatları! British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddiaları dolaşmaya devam ederken sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandığı bilgileri meraklandırdı ve güncel sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Peki 2022 en düşük ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar?