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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 11:36
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    • 04.01.2022 12:33
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    Gözler oradaydı! Ve netleşti! Emekli maaşını 1.500 TL ve üzerine alanlar dikkat: Para verilecek!

    Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlara mühim duyuruda bulundu. Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan vatandaşlara internet sitesi üzerinden emekli aylıklarını bu bankaya 3 sene boyunca taşımaları suretiyle müracaatta bulunmaları yeterli olacaktır açıklamasında bulundu. Bankadan emekli maaş ödemesi alan müşteriler bağlamında, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşını 1.500 TL ve üzerine alanlar dikkat: Para verilecek!

    Emekli aylıklarını Ziraat Bankası bağlamında alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince bu banka aracılığı ile alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir.

    EMEKLİ MAAŞINI 1.500 TL ALTINDA ALAN EMEKLİLERE AÇIKLAMA

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilerimize banka bağlamında

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    Emekli aylıklarını Ziraat Bankası bağlamında alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince bu banka aracılığı ile alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir.

    Bankadan emekli maaş ödemesi alan müşteriler bağlamında, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Promosyon ödemesine dair başvurularınızı;

    Şubeler,

    İnternet Şubesi,

    Ziraat Mobil,

    ATM'ler,

    SMS
    aracılığı ile yapabilirsiniz.

    4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

        Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladı. Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.

        Garanti BBVA ve SGK arasında protokol imzalandı. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonu yüzde 166 artıracak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

        Yapı Kredi: Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Banka Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Ve netleşti! Emekli maaşını 1.500 TL ve üzerine alanlar dikkat: Para verilecek!
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