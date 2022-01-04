Gözler oradaydı! Ve netleşti! Emekli maaşını 1.500 TL ve üzerine alanlar dikkat: Para verilecek!

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası bağlamında alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince bu banka aracılığı ile alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir.
EMEKLİ MAAŞINI 1.500 TL ALTINDA ALAN EMEKLİLERE AÇIKLAMA
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilerimize banka bağlamında
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası bağlamında alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince bu banka aracılığı ile alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir.
Bankadan emekli maaş ödemesi alan müşteriler bağlamında, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Promosyon ödemesine dair başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
ATM'ler,
SMS
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.