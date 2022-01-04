50.000 TL peşin 0 faizle... 2022 yılı otomobil kampanyaları! Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen mest eden kampanyalar!

Sıfır araba alabilmek isteyen vatandaşlar 2022 yılına yapılan kampanyalar ile girdi. Araç satın alabilmek isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır otomobil kampanyalarında. 2022 Ocak ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek amacıyla detaylı kampanyalar yapıyorlar. Sıfır km Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen modelleri kaç lira oldu? Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen modelleri ne kadar? Ocak ayı Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen fiyatları kaç para?