50.000 TL peşin 0 faizle... 2022 yılı otomobil kampanyaları! Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen mest eden kampanyalar!

Sıfır araba alabilmek isteyen vatandaşlar 2022 yılına yapılan kampanyalar ile girdi. Araç satın alabilmek isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır otomobil kampanyalarında. 2022 Ocak ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek amacıyla detaylı kampanyalar yapıyorlar. Sıfır km Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen modelleri kaç lira oldu? Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen modelleri ne kadar? Ocak ayı Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen fiyatları kaç para?
NİSSAN 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI
Ocak ayında sıfır km Nissan modelleri kaç lira oldu? Nissan modelleri ne kadar? Ocak ayı Nissan fiyatları kaç para? Nissan fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz?
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Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna 400.900
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Tekna 473.400
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum 515.400
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum PERSO 536.000
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium 569.300
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack Plus EU6DF Benzin Otomatik 584.000
TOYOTA 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI
Ocak ayında sıfır km Toyota modelleri kaç lira oldu? Toyota modelleri ne kadar? Ocak ayı Toyota fiyatları kaç para? Toyota fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz?
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 404.250
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 421.750
Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 438.350
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 455.850
Toyota Corolla 1.5 Flame Benzin Manuel 406.650
Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik 484.850
Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 511.850
Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 553.850
Toyota Yaris Hybrid Dream E-CVT Otomatik 579.250
Toyota Yaris Hybrid Flame E-CVT Otomatik 605.150
Toyota Yaris Hybrid Passion E-CVT Otomatik 650.500