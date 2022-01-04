4 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Bugün çekilen Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

4 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Bugün çekilen Süper Loto sonucunda kazandıran numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. Binlerce kişi 4 Ocak Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 104 milyon lirayı aşan büyük ikramiye tutarının isabet ettiği şanslı numaralar bu akşam belli olacak. İşte 4 Ocak Süper Loto sonuçsorulama ekranı!
4 OCAK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto bugün (4 Ocak 2022 Salı) saat 21:30'da çekilecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin sona ermesinden spnra bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinden yapılabilecek.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?
Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.