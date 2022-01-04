2022'de ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile ücretli öğretmen maaşı ne kadar arttı?

Öğretmen ve öğretmen adayların 2022 yılı zamlı ücretli öğretmenlik maaşlarını gündeme taşıdı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte doktorlar, öğretmenler, polisler ve daha bir çok meslek grubunun maaşlarına zam yapıldı. Öğretmen maaşları da enflasyon rakamlarının belli olması ile netleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak'ta duyuruldu. Peki öğretmen maaşları 2022 yılında ne kadar oldu? Ücretli öğretmenler yeni yılda ne kadar maaş alacak? Ocak zammı ile ücretli öğretmen maaşı ne kadar arttı? Yanıtları haberimizde...