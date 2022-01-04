2022'de ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile ücretli öğretmen maaşı ne kadar arttı?

Öğretmen ve öğretmen adayların 2022 yılı zamlı ücretli öğretmenlik maaşlarını gündeme taşıdı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte doktorlar, öğretmenler, polisler ve daha bir çok meslek grubunun maaşlarına zam yapıldı. Öğretmen maaşları da enflasyon rakamlarının belli olması ile netleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak'ta duyuruldu. Peki öğretmen maaşları 2022 yılında ne kadar oldu? Ücretli öğretmenler yeni yılda ne kadar maaş alacak? Ocak zammı ile ücretli öğretmen maaşı ne kadar arttı? Yanıtları haberimizde...
MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM ORANI BELLİ OLDU!
Aralık 2021 enflasyonunu yüzde 13,58 olarak gerçekleşti. Böylelikle SSKve BAĞKUR emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 25,48 olurken, memur ve memur emeklilerine de yüzde 27,48 (5+22,48) zam gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu zammın üzerine memura yapılacak toplam zam oranının yüzde 30.5 olacağını, en düşük emekli maaşının da 1500 TL'den 2500 TL'ye çıkarıldığını belirtti.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve BAĞKUR emeklileri ise ayın 18'inden itibaren maaşlarını zamlı alacak.
İŞTE MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI
Öğretmen (1/4) 2022 Ocak maaşı:8594 TL
Hemşire (Lisans-5/1) Öğretmen (1/4) 2022 Ocak maaşı:8338 TL
Genel müdür (1/4) 2022 Ocak maaşı: 21.108
Memur (lisans- 9/1) 2022 Ocak maaşı: 6871 TL
2022 EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 ek ders ücreti (Gündüz) 27.29 TL
2022 ek ders ücreti (Gece) 29,191 TL
2022 ek ders ücreti (Sözleşmeli) 23,41 TL
2022 ek ders ücreti (Takviye) 54,57TL
2022 ek ders ücreti (Özel eğitim) 34,09 TL
2021-2022 ek ders ücreti (Ücretli Öğretmen)
TEMMUZ 2021'DE EK DERS ÜCRETİ NE KADARDI?
2021-2022 ek ders ücreti (ücretli öğretmen)
Brüt: 25,17
Net %15: 23,11 TL
Net %20: 20,37 TL
Net %27: 18,36 TL