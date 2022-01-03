Şubat 2022 gelmeden hemen ödenecek! Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 1.650 TL ve 2.000 TL ek para yatıyor

GARANTİ BANKASI EK ŞARTLAR SUNMUYOR

Garanti Bankası emekli maaş müşterisi olacaklar amacıyla ek koşul talep etmediğini açıkladı. Müşteriler kimlik kartları ile banka şubelerine gidecekler, maaş taşıma işlemlerini tamamlayacaklar ve ödemelerini alacaklar.

Maaş müşterisi olmak isteyenler amacıyla başvuruların nasıl uygulanacağı ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama metni yayımlayan Garanti Bankası "Üstelik, Şubeye gitmeye lüzum kalmadan Garanti Bankası Mobil ve İnternet ya da Müşteri Temsilcisi Merkezi vasıtasıyla maaşlarınızı basitçe Garanti Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz." bilgilerini verdi. Başvurular bu açıklama tarafında yapılabilecek.