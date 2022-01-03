Şubat 2022 gelmeden hemen ödenecek! Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 1.650 TL ve 2.000 TL ek para yatıyor

Emekli vatandaşlar bağlamında yeni kampanyalar yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda Garanti Bankası ödemeleri oldukça araştırılıyor. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı basitçe çekebilmeniz için, yalnızca nüfus cüzdanınızla size en yakın şubeye uğramanız yeter.
EMEKLİLERE KOŞULSUZ ŞARTSIZ 2.000 TL
Emekli olan kişilerin maaşlarına promosyon ödemeleri her devre değişiyor.
Garanti Bankası doğrultusundan ilan edilen ödeme planına göre emekli vatandaşlara SGK kapsamında ilan edilen en düşük ödeme tutarlarına bankanın müşterilerini çekmek amacıyla kullanacağı ek ödemeler de olacak.
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EN ÇOK 2.000 TL ÖDENECEK
Türkiye'de emeklilerin çok büyük bölümü 1650 TL ile 2000 TL arasında maaş alıyor. Bu takımda olanlar ise toplam 2000 TL ödeme alacaklar.