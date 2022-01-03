Son dakika: Ocak 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli maaş zamları bugün belli oluyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ocak 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? İşte merak edilenler...
OCAK 2022 EMEKLİ MAAŞ ZAM TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Emekli maaşları henüz belli olmadı. 5 ayın enflasyon verisinin ardından geçtiğimiz ayın rakamları da açıklanınca tutar netleşecek. Maaşlara yapılacak zam tutarı bugün belli olacak ve vatandaşlara duyurulacak.
FORMÜL 1
SSK ve Bağ-Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.
Örneğin; AA Beklenti Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 30.05 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91 olacak.
Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 30.05'e tamamlanacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak.
SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 115 liraya çıkacak.
FORMÜL 2
Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur'lular geçtiğimiz Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı. Buna göre Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak.
Buna göre en düşük emekli aylığı; memurda 4 bin 229, esnafta 3 bin 33, çiftçide 2 bin 410 liraya çıkacak. SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 387, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 100 liraya ulaşacak.
FORMÜL 3
Emeklilere ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde. Buna göre, yasal mevzuata göre gerçekleşecek zam oranına ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış olacak.
FORMÜL 4
Emeklilere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor. Yani düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması düşünülüyor. Burada oransal ya da seyyanen zammın maaşa göre farklı uygulanması ya da taban aylığın artırılması söz konusu olabilecek.