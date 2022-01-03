Son dakika: Emekli zammı belli oldu! En düşük SGK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Kabine toplantısı sonrası düşük emekli maaşı alanlar için ne kadar zam yapıldı?

Kabine Toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yapıyor. 3 saati bulan görüşmelerde birçok konu ele alındı ve sonrasında ulusa alınan kararlar duyuruldu. En düşük SGK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Kabine toplantısı sonrası düşük emekli maaşı alanlar için ne kadar zam yapıldı?