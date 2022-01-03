Son dakika: Emekli zammı belli oldu! En düşük SGK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Kabine toplantısı sonrası düşük emekli maaşı alanlar için ne kadar zam yapıldı?

Kabine Toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yapıyor. 3 saati bulan görüşmelerde birçok konu ele alındı ve sonrasında ulusa alınan kararlar duyuruldu. En düşük SGK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Kabine toplantısı sonrası düşük emekli maaşı alanlar için ne kadar zam yapıldı?
EMEKLİ ZAMMI 2022 NE KADAR OLDU?
"Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkardık" dedi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."