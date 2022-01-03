Son dakika: Emekli ek zam olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar olacak?

Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Peki, emekli ek zam olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu
EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde emekli ve memura ek zam konusu da görüşülecek.
Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.
Memur emeklisi en düşük maaş: 4176 TL
2000 öncesi emekli olanlar en düşük maaş: 3292 TL