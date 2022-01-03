Son dakika: Emekli ek zam olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar olacak?

Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Peki, emekli ek zam olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu