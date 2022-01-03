Heyecanla beklenen gün gelip çattı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli olacak. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Ayrıca maaşlara ek zam konusu da bugün görüşülecek konular arasında yer alıyor. Peki, polis maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL? İşte detaylar...
POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren rakamlar bugün belli olacak. Polis maaşları da henüz belli olmadı. Zamlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı olacak. Ayrıca ek iyileştirmenin de enflasyon verilerinin ardından duyurulması bekleniyor.