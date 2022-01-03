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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 09:22
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    • 03.01.2022 09:22
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    Polis maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL?

    Emekli ve memurları ilgilendiren maaş zammına ilişkin tüm detaylar bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından en düşük ve en yüksek polis maaşları da netleşmiş olacak. Bu doğrultuda son gelişmeleri haberimizde sizler için derledik. Peki, polis maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL? İşte son gelişmeler...

    Polis maaş zammı ne kadar oldu?

    Heyecanla beklenen gün gelip çattı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli olacak. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Ayrıca maaşlara ek zam konusu da bugün görüşülecek konular arasında yer alıyor. Peki, polis maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL? İşte detaylar...

    POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren rakamlar bugün belli olacak. Polis maaşları da henüz belli olmadı. Zamlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı olacak. Ayrıca ek iyileştirmenin de enflasyon verilerinin ardından duyurulması bekleniyor.

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

        KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

        SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.
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        Haberler Ekonomi Polis maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL?
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