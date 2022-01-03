Heyecanla beklenen gün gelip çattı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli olacak. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Ayrıca maaşlara ek zam konusu da bugün görüşülecek konular arasında yer alıyor. Peki, polis maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL? İşte detaylar...