Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu? 2022 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

2022 Ocak zammı sonrası teknisyen maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Peki, teknisyen maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...
TÜİK KRİTİK VERİLERİ AÇIKLADI!
Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.
TEKNİSYEN MAAŞLARI 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?
Teknisyen maaş zammı hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.