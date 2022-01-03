Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu? 2022 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

2022 Ocak zammı sonrası teknisyen maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Peki, teknisyen maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...