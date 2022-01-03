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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 10:04
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    • 03.01.2022 10:04
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    Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu? 2022 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

    Teknisyen maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Çeşitli meslek gruplarına Ocak ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından teknisyen maaş zammı da belli olacak. Peki, teknisyen maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu 2022?

    2022 Ocak zammı sonrası teknisyen maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Peki, teknisyen maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

    TÜİK KRİTİK VERİLERİ AÇIKLADI!

    Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

    TEKNİSYEN MAAŞLARI 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Teknisyen maaş zammı hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

        KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

        SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.
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        Haberler Ekonomi Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu? 2022 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?
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