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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 07:43
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    • 03.01.2022 07:43
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    Ocak 2022 memur maaşı hesaplama: Hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak? 2022 en düşük ve en yüksek memur maaşı!

    Memur maaş hesaplaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Bunun öncesinde hesap uzmanları tarafından bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın 6 ayının enflasyon oranının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı belli olacak. Peki, Ocak 2022 hangi meslek ne kadar maaş zammı alacak? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ocak 2022 memur maaşı hesaplama: Hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak?

    Memur maaşı hesaplama işlemi hakkında araştırmalar sabah saatleriyle yoğunluk kazandı. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı netlik kazanacak. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en memur emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar sabah saatleriyle hız kazandı. Peki, hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak? İşte 2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur maaşı

    MEMUR MAAŞ ZAM HESABI

    Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

    6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

    Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

    Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

    3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

    Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

    MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ HESABI

    Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.

    Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.

    Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.

        KAMU İŞÇİSİ MAAŞ HESABI

        Maaşlara yüzde 12 zamma ilaveten 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

        6 aylık enflasyon yüzde 19.91 çıkarsa enflasyon farkı yüzde 14.91 olacak.

        SOSYAL YARDIMLAR DA ARTIYOR

        Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardımı da artıracak. Yüzde 21.91'lik zam tahminine göre yeni sosyal yardımlar şöyle olacak:

        65 yaş aylığı 828,21 liradan bin 9 liraya çıkacak.

        18 yaş altı engelli yakını aylığı 661,13 liradan 805,98 liraya yükselecek.

        Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 805,98, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 208 liraya yükselecek.

        Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, 2 bin 191 liraya ulaşacak.

        Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 797 liralık düzenli nakdi yardım 2 bin 191 liraya çıkacak.
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        Emekli ve memurun maaşları belli oluyor
        Haberler Ekonomi Ocak 2022 memur maaşı hesaplama: Hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak? 2022 en düşük ve en yüksek memur maaşı!
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