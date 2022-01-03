Ocak 2022 memur maaşı hesaplama: Hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak? 2022 en düşük ve en yüksek memur maaşı!

Memur maaşı hesaplama işlemi hakkında araştırmalar sabah saatleriyle yoğunluk kazandı. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı netlik kazanacak. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en memur emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar sabah saatleriyle hız kazandı. Peki, hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak? İşte 2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur maaşı