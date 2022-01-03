Ocak 2022 memur maaşı hesaplama: Hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak? 2022 en düşük ve en yüksek memur maaşı!

Memur maaşı hesaplama işlemi hakkında araştırmalar sabah saatleriyle yoğunluk kazandı. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı netlik kazanacak. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en memur emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar sabah saatleriyle hız kazandı. Peki, hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak? İşte 2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur maaşı
MEMUR MAAŞ ZAM HESABI
Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.
Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.
Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.
3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.
Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ HESABI
Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.
Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.
Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.