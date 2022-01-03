Ocak 2022 memur aile yardımı ne kadar oldu? 0-6 yaş, 6 yaş üstü, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aile yardımı kaç TL?

2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıklaması ile memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazandı.

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.