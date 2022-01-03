Ocak 2022 memur aile yardımı ne kadar oldu? 0-6 yaş, 6 yaş üstü, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aile yardımı kaç TL?

Ocak ayı zamlı memur maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Zamlı maaşlarına kavuşacak memurlar maaş haricinde maaş kalemleri arasında yer alan aile yardımı ücretlerinin de ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2022 memur aile yardımı ücreti...
SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLACAK
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi.
Üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı.
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi rakamları da belirlemesi açısından büyük önem arz ediyordu.
2021 yılı temmuz-kasım döneminde enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.