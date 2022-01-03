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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 11:03
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    • 03.01.2022 11:03
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    Ocak 2022 memur aile yardımı ne kadar oldu? 0-6 yaş, 6 yaş üstü, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aile yardımı kaç TL?

    Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammının açıklanmasıyla birlikte aile yardımı zammı hakkında aramalar hız kazandı. Memur maaş kalemlerinden biri olan 2022 memur aile yardım ücreti, Ocak 2022 maaş zamları ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Ocak 2022 memur aile yardımı ne kadar oldu? 0-6 yaş, 6 yaş üstü, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aile yardımı kaç TL? İşte memur aile yardımı ücreti ve çocuk yardımı ücret tablosu...

    takvim.com.tr
    Ocak 2022 memur aile yardımı ne kadar oldu? 0-6 yaş, 6 yaş üstü, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aile yardımı kaç TL?

    Ocak ayı zamlı memur maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Zamlı maaşlarına kavuşacak memurlar maaş haricinde maaş kalemleri arasında yer alan aile yardımı ücretlerinin de ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2022 memur aile yardımı ücreti...

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    Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi.

    Üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı.

    Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi rakamları da belirlemesi açısından büyük önem arz ediyordu.

    2021 yılı temmuz-kasım döneminde enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.

        2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıklaması ile memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazandı.

        Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

        Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

        Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sosyal yardımları açıkladı.

        65 yaş aylığı 1055 lira 85 kuruş, evde bakım desteği 2292 liraya çıkıyor. Engelli aylıkları yüzde 40 arasında 842 liraya çıkıyor. Yüzde 60 olursa 1264 lira oluyor.
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        Haberler Ekonomi Ocak 2022 memur aile yardımı ne kadar oldu? 0-6 yaş, 6 yaş üstü, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aile yardımı kaç TL?
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