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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 08:22
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    • 03.01.2022 09:10
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    Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak?

    Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edlip araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emekli için beklenen gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon zammı ile emekli ve memur maaşları netlik kazanacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Peki, Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Milyonlar bugün açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi. 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon; memurların, emeklilerin, işçilerin, sosyal yardım alanların zam oranını gösterecek. Bu gelişmelerin üzerine milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın saat kaçta ve ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    MEMUR - SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgilli henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.

    SAAT KAÇTA?

    Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

    Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

    Beklenen gün geldi çattı. Milyonların Ocak zammını gösterecek enflasyon verileri bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla yeni kazançlar ortaya çıkacak. Milyonlarca kişi yeni aylıklarına ay içerisinde kavuşacak. İşte bugün açıklanacak enflasyon verileriyle belirlenecek artışlar:

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı olacak. Ayrıca ek iyileştirmenin de enflasyon verilerinin ardından duyurulması bekleniyor.

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

        KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

        SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.

        500 TL ARTIŞ FORMÜLÜ
        Ocak zamlarının belli olmasının ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak. Ayrıca emekliler için de iyileştirme formülleri şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında düşük maaş alan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması formüller arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söylemişti.

        EMEKLİLERİN KAZANÇ TAKVİMİ
        1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
        3 OCAK: Zam oranları belli olacak
        17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
        17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
        25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
        Ek iyileştirme de belli olacak.
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        Haberler Ekonomi Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak?
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