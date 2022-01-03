Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak?

500 TL ARTIŞ FORMÜLÜ

Ocak zamlarının belli olmasının ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak. Ayrıca emekliler için de iyileştirme formülleri şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında düşük maaş alan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması formüller arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söylemişti.