Milyonlar bugün açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi. 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon; memurların, emeklilerin, işçilerin, sosyal yardım alanların zam oranını gösterecek. Bu gelişmelerin üzerine milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın saat kaçta ve ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
MEMUR - SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgilli henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.
SAAT KAÇTA?
Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.
Beklenen gün geldi çattı. Milyonların Ocak zammını gösterecek enflasyon verileri bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla yeni kazançlar ortaya çıkacak. Milyonlarca kişi yeni aylıklarına ay içerisinde kavuşacak. İşte bugün açıklanacak enflasyon verileriyle belirlenecek artışlar: