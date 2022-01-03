Kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı maaş zammı kaç TL? Ek zam olacak mı?

Yüz binlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren maaş zammı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda çalışanlar özellikle maaş zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlara odaklandı. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı maaş zammı kaç TL oldu? Ek zam olacak mı? İşte son gelişmeler

KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Maaşlar bugün belli olacak. Kamu işçilerine 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.