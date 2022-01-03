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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 08:15
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    • 03.01.2022 08:15
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    Kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı maaş zammı kaç TL? Ek zam olacak mı?

    Emekli ve memur maaşlarıyla birlikte başta kamu işçisi maaşlarında da artış yaşanacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla birlikte 700 bin kişiyi yakından ilgilendiren kamu işçisi maaşları da belli olacak. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı maaş zammı kaç TL oldu? Ek zam olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

    Kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu?

    Yüz binlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren maaş zammı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda çalışanlar özellikle maaş zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlara odaklandı. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı maaş zammı kaç TL oldu? Ek zam olacak mı? İşte son gelişmeler

    KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Maaşlar bugün belli olacak. Kamu işçilerine 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

    Beklenen gün geldi çattı. Milyonların Ocak zammını gösterecek enflasyon verileri bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla yeni kazançlar ortaya çıkacak. Milyonlarca kişi yeni aylıklarına ay içerisinde kavuşacak.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı olacak. Ayrıca ek iyileştirmenin de enflasyon verilerinin ardından duyurulması bekleniyor.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

    KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

        SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.
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        Haberler Ekonomi Kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı maaş zammı kaç TL? Ek zam olacak mı?
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